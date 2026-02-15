Популярни
Крило на Маями Хийт триумфира в конкурса по забивки

  • 15 фев 2026 | 08:49
Кешад Джонсън е победителят в конкурса за забивки в НБА по време на уикенда за тазгодишния "Мач на звездите". 24-годишното крило на Маями Хийт си осигури титлата, след като надделя над крилото на Сан Антонио Спърс Картър Брайънт във финалния кръг.

Джонсън постигна общ резултат от 97.4 точки във финала. Първата му забивка – бърз "ривърс" с промушване на топката между краката – получи почти перфектна оценка от 49.6. След това той добави забивка от голямо разстояние, малко след линията за наказателни удари, която му донесе 47.8 точки.

Брайънт първоначално поведе с единствената перфектна оценка от 50 точки за вечерта, постигната със забивка тип „вятърна мелница“ между краката. Той обаче не успя да завърши последния си опит – хвърляне на топката към таблото за последващ "ривърс" – и трябваше да се задоволи с обикновено завъртане на 360 градуса, оценено само с 43.0 точки, което донесе победата на Джонсън.

Джонсън се присъединява към Харолд Майнър (1993, 1995) и Дерик Джоунс (2020) като единствените играчи в историята на "Горещите", печелили конкурса за забивки.

Джаксън Хейс от Лос Анджелис Лейкърс и Джейс Ричардсън от Орландо Меджик отпаднаха в първия кръг.

Снимки: Imago

