  3. Невероятно! Контузеният Деймиън Лилард срази всички за историческо постижение

  • 15 фев 2026 | 08:26
  • 850
  • 0
Деймиън Лилард триумфира в нощта на събота срещу неделя наше време, печелейки конкурса по стрелба от тройката по време на уикенда за Мача на звездите от НБА по сензационен начин.

Звездата на Портланд Трейл Блейзърс натрупа 29 точки във финалния кръг, за да надделее над Девин Букър (27) от Финикс Сънс и новобранеца от Шарлът Хорнетс Кон Кнупел (17).

Това е трета корона за него от конкурса по тройки, с което той се присъединява към Лари Бърд и Крейг Ходжис като единствените играчи в историята на лигата, печелили събитието три пъти.

В безпрецедентен развой на събитията, 35-годишният гард спечели тазгодишната надпревара, въпреки че все още не е играл в нито един мач през сезон 2025/26. Лилард се възстановява от скъсан ахилес, контузия, която получи по време на плейофите в НБА миналата година, когато носеше екипа на Милуоки Бъкс.

Донован Мичъл, Норман Пауъл, Джамал Мъри, Тайрийз Макси и Боби Портис също участваха в състезанието, но не успяха да достигнат до финалния кръг.

Снимки: Imago

