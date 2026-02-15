Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Първа титла за Йоана Константинова!

Първа титла за Йоана Константинова!

  • 15 фев 2026 | 01:15
  • 68
  • 0
Първа титла за Йоана Константинова!

Йоана Константинова триумфира с титлата на двойки на турнира по тенис за жени на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната българка и Оню Чой (Южна Корея) победиха на финала първите поставени Сапфо Сакелариди (Гърция) и Радка Зелничкова (Словакия) с 5:7, 6:1, 10-8. Двубоят продължи час и 24 минути.

Константинова и Чой наваксаха изоставане от 3:5 до 5:5 в първия сет, но го загубиха с 5:7. Във втората част българката и корейката бяха категорични и след 6:1 се стигна до решителен шампионски тайбрек. В него те поведоха с 9:7 точки и реализираха втория си мачбол, за да стигнат до титлата.

Това е първа титла за Йоана Константинова на двойки при жените от турнири на ITF.

Ива Иванова се класира за финала на сингъл в Монастир
Ива Иванова се класира за финала на сингъл в Монастир

По-рано днес Ива Иванова се класира за финала на сингъл в Монастир. 19-годишната българка победи на полуфиналите Марго Маке (Франция) със 7:5, 1:6, 6:3, а в спор за титлата утре ще се изправи срещу поставената под номер 7 в схемата Вероника Фалковска (Полша), която във втория кръг елиминира именно Константинова. До момента Иванова няма спечелена титла на сингъл от турнири на ITF при жените.

Следвай ни:

Още от Тенис

Ива Иванова се класира за финала на сингъл в Монастир

Ива Иванова се класира за финала на сингъл в Монастир

  • 14 фев 2026 | 20:53
  • 534
  • 1
Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки в Анталия

Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки в Анталия

  • 14 фев 2026 | 12:39
  • 571
  • 0
Фриц и Шелтън с драматични победи в Далас

Фриц и Шелтън с драматични победи в Далас

  • 14 фев 2026 | 10:33
  • 983
  • 0
Трима аржентинци на полуфиналите в Буенос Айрес

Трима аржентинци на полуфиналите в Буенос Айрес

  • 14 фев 2026 | 10:30
  • 586
  • 0
Ветеранът Марин Чилич достигна 68-ия полуфинал в своята кариера

Ветеранът Марин Чилич достигна 68-ия полуфинал в своята кариера

  • 14 фев 2026 | 10:03
  • 987
  • 0
Международната федерация по тенис обърна специално внимание на Елизара Янева

Международната федерация по тенис обърна специално внимание на Елизара Янева

  • 14 фев 2026 | 09:28
  • 6028
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 92517
  • 718
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 37805
  • 27
Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

  • 14 фев 2026 | 21:27
  • 16757
  • 24
Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

  • 14 фев 2026 | 23:43
  • 11861
  • 77
Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

  • 14 фев 2026 | 23:58
  • 10025
  • 176
Убедителен успех на Ливърпул над Брайтън прати мърсисайдци в следващата фаза на ФА Къп

Убедителен успех на Ливърпул над Брайтън прати мърсисайдци в следващата фаза на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 23:54
  • 6814
  • 5