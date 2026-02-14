Супер Влади Гърков с 19 точки, Сен Назер с нова загуба във Франция

Националът Владимир Гърков и неговият Сен Назер записаха нова загуба във френската Marmara Spike Ligue. Воденият от Педро Уехара отстъпи у дома на Араго (Сет) с 1:3 (22:25, 23:25, 25:21, 21:25) в среща от 21-ия кръг на първенството, играна тази вечер пред близо 1300 зрители в зала "Кубертен".

Така Сен Назер продължава да е на предпоследното 13-о място във временното класиране със 7 победи, 14 загуби и 19 точки, но все още има шансове за оцеляване във френския елит. В следващия 22-и кръг Гърков и компания са гости на Ница. Мачът е в петък (20 февруари) от 21,00 часа българско време.

Страхотен Владимир Гърков с 11 точки, Сен Назер с 13-а загуба

Владимир Гърков изигра много силен мач за Сен-Назер и бе над всички с 19 точки (50% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +11).

Германският национал Филип Йон и Мартин Лицек добавиха по 11 точки, но и това се оказа недостатъчно за успеха.

За тима на Сет Лоренц Карлицек реализира 18 точки (2 блока, 1 ас, 58% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане - +8), а Тристън Шлингър се отчете с 14 точки (2 блока и 39% ефективност в атака - +7) за победата.