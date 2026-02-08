Страхотен Владимир Гърков с 11 точки, Сен Назер с 13-а загуба

Националът Владимир Гърков направи страхотно включване, но това не помогна на неговия отбор Сее Назер, за да постигне победа.

Сен Назер загуби гостуването си на Аячо с 2:3 (22:25, 25:19, 20:25, 26:24, 17:19) пред 1550 зрители мача от 20-ия кръг във френската Marmara SpikeLigue.

Владимир Гърков не започна като титуляр, но влизаше като резерва в първите 3 гейма, след което в четвъртия и 5-ия игра постоянно и записа 11 точки (77% ефективност в атака, 100% позитивно посрещане - +8).

Сен Назер е 11-и във временното класиране с актив от 19 точки (7 победи, 13 загуби).