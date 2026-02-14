Популярни
  Силен Николай Къртев с 11 точки, Монпелие остава начело във Франция

Силен Николай Къртев с 11 точки, Монпелие остава начело във Франция

  • 14 фев 2026 | 23:04
  • 172
  • 0
Българският волейболист Николай Къртев и неговият Монпелие останаха начело във френската Marmara SpikeLigue. Монпелие се наложи като домакин на Поатие с 3:0 (25:17, 28:26, 25:23) в мач от 21-ия кръг на първенството, игран тази вечер пред около 1000 зрители.

По този начин Монпелие е начело временното класиране с 18 победи, 3 загуби и 51 точки, с колкото е и шампионът Тур на второ място, но след 17 победи и 4 загуби. В следващия 22-и кръг Къртев и съотборниците му са гости на Кан. Двубоят е следващата неделя (22 февруари) от 18,00 часа българско време.

Николай Къртев игра силно цял мач и завърши с 11 точки (1 блок и 77% ефективност в атака - +10) за успеха.

Най-полезни за Монпелие станаха Венсен Матиас (3 блока и 52% ефективност в атака - +7) и Томас Лопес (2 блока, 48% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +7) с 16 и 15 точки за победата.

За гостите от Поатие единственият, който се представи на ниво, беше Томас Пужол с 14 точки (1 блок, 1 ас, 41% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +7).

