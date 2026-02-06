Популярни
Солидно начало на пролетния полусезон за ЦСКА, "червените" с обрат за 3:1 над Арда - на живо с отзивите
Николай Къртев с 5 точки, Монпелие начело във Франция

  • 6 фев 2026 | 19:10
Николай Къртев с 5 точки, Монпелие начело във Франция

Българският волейболист Николай Къртев и неговият Монпелие излязоха начело във френската Marmara SpikeLigue. Монпелие би като гост Араго (Сет) с 3:0 (25:22, 25:19, 29:27) в изтеглен мач от 20-ия кръг на първенството, игран снощи пред над 1300 зрители.

Така Монпелие е начело временното класиране със 17 победи, 3 загуби и 48 точки, но преди изиграването на останалите срещи от кръга. В следващия 21-и кръг Къртев и съотборниците му са домакини на коравия тим на Поатие. Двубоят е следващата събота (14 февруари) от 19,30 часа българско време.

Николай Къртев игра цял мас и завърши с 5 точки (1 блок и 50% ефективност в атака - +2) за успеха.

Най-полезен за Монпелие стана Томас Лопес със 17 точки (2 блока, 54% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +11), а бившият германски национал и диагонал на Хебър (Пазарджик) Симон Хирш добави 13 точки за победата.

За домакините от Сет Тристан Шлиенгер (1 блок и 61% ефективност в атака - +4) и Лоренц Карлицек (3 аса, 33% ефективност в атака и 30% позитивно посрещане - +1) реализираха 12 и 11 точки.

