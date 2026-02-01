Популярни
Шампионът на двойки от "Големия шлем" Димитър Кисимов се завръща в България след големия успех в Австралия
  3. Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

  • 1 фев 2026 | 20:45
  • 3313
  • 0

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха 11-а победа в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей удариха като гости коравия тим на Рана (Верона) с 3:0 (27:25, 25:21, 25:17) в дербито на 19-ия кръг на първенството, играно тази вечер.

Страхотен Алекс Николов с 30 точки, Лубе с нова тежка загуба в Италия
Така Лубе остава на 6-о място във временното класиране с 11 победи, 8 загуби и 34 точки. В следващия 20-и кръг Николов и компания са домакини на гранда Модена. Поредното дерби е на 14 февруари (събота) от 19,00 часа българско време.

Алекс Николов изигра поредния си много силен мач за Лубе и реализира 20 точки (2 блока, 1 ас, 63% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +11) за победата.

Ерик Льопки добави още 18 точки (2 блока, 3 аса и 68% ефективност в атака - +14) за успеха.

За домакините от Верона Нумори Кейта реализира 13 точки (1 ас, 50% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - +1), а Рок Можич завърши с 10 точки.

РАНА (ВЕРОНА) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 0:3 (25:27, 21:25, 17:25)

ВЕРОНА: Мика Кристенсън 1, Дарлан Соуса 5, Нумори Кейта 13, Рок Можич 10, Лоренцо Кортезиа 3, Марко Вители 1 - Матео Стафорини-либеро (Франческо Сани 1, Ейдън Зингъл 2, Урош Планиншич, Александър Неделкович 4, Пиетро Бонисоли, Лукаш Глатц, Франческо Д'Амико-либеро)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 1, Ерик Льопки 18, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 20, Матиа Ботоло 10, Дави Тенорио 2, Джовани Гарджуло 3 - Фабио Балазо-либеро (Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ.

Снимки: legavolley.it

