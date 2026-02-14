Тодор Стойчев спечели сребро на сабя за Европейската купа по фехтовка до 23 години

Тодор Стойчев спечели сребърен медал на сабя на Европейската купа по фехтовка до 23 години от турнира "Аладар Геревич" в Унгария. При жените до 23 години две българки влязоха в топ 8 - Емма Нейкова (седма) и Вероника Василева (осма).

В турнира на мъжете участваха 56 фехтовачи от 12 държави. На пътеките излязоха трима българи - Тодор Стойчев, Калоян Пешев и Димитър Райкин.

Тодор Стойчев започна силно още в групите - 5 победи от 5 срещи. В елиминациите възпитаникът на фехтовален клуб Свечников отстрани във втория кръг Оливер Пето от Унгария с 15:4. В срещата за място в топ 8 възпитаникът на фехтовален клуб Свечников победи Ботонд Счоба от Унгария с 15:11. В двубоя за място на полуфиналите Стойчев надделя над Гаспар Латам от Чили с 15:8, а в срещата за място във финала отстрани Счаболч Носеда от Унгария с 15:11. Във финала българинът отстъпи пред унгареца Корнел Пех с 12:15 и спечели сребърния медал.

Калоян Пешев раздели 22-23 място в крайното класиране с Лукас Чиари от Австрия, а Димитър Райкин завърши надпреварата на 24 място.

В турнира на жените за призовите места спориха 27 състезателки от 7 държави, а България беше представена от Йоана Илиева, София-Александра Медарска, Емма Нейкова и Вероника Василева. Най-добре от тях се представи Емма Нейкова, която зае 7 място в крайното класиране, следвана от Вероника Василева. Йоана Илиева завърши на десета позиция, а София-Александра Медарска е 23-а.

Емма Нейкова излезе от групите с 5 победи от 5 срещи. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Свечников победи във втория кръг Юлиана Щайнбахер от Унгария с 15:9. В среща за място на полуфиналите Нейкова отстъпи пред Марлеен Буитенхуис от Нидерландия с 9:15 и се завърши турнира на седмо място.

Вероника Василева записа в групите 5 победи и 1 загуба. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Свечников отстрани Бригита Рач от Унгария с 15:13, а в двубоя за място на полуфиналите отстъпи пред Лука Счуш от Унгария с 10:15 и се класира на осмо място.

