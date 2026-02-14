Бориса Кръстева спечели бронз на Европейската купа на шпага в Сърбия

Бориса Кръстева спечели бронзов медал за Европейската купа на шпага жени до 14 години в Уб (Сърбия). В турнира участваха 16 фехтовачки от 6 държави. За България освен Кръстева игра и Мира Русева от фехтовален клуб София, която се класира на 9-о място.

Бориса Кръстева излезе от групите с 3 победи и 1 загуба. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Академик отстрани Вероника Зайцева от Сърбия с 12:11. В срещата за място на полуфиналите шпажистката ни победи Лана Марянович от Сърбия с 14:13. В двубоя за място във финала Кръстева отстъпи пред Данка Станойевич от Сърбия със 7:15 и спечели бронзовия медал.