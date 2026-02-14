Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Бориса Кръстева спечели бронз на Европейската купа на шпага в Сърбия

Бориса Кръстева спечели бронз на Европейската купа на шпага в Сърбия

  • 14 фев 2026 | 15:40
  • 120
  • 0
Бориса Кръстева спечели бронз на Европейската купа на шпага в Сърбия

Бориса Кръстева спечели бронзов медал за Европейската купа на шпага жени до 14 години в Уб (Сърбия). В турнира участваха 16 фехтовачки от 6 държави. За България освен Кръстева игра и Мира Русева от фехтовален клуб София, която се класира на 9-о място.

Бориса Кръстева излезе от групите с 3 победи и 1 загуба. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Академик отстрани Вероника Зайцева от Сърбия с 12:11. В срещата за място на полуфиналите шпажистката ни победи Лана Марянович от Сърбия с 14:13. В двубоя за място във финала Кръстева отстъпи пред Данка Станойевич от Сърбия със 7:15 и спечели бронзовия медал.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Гладиаторски колоездачни битки на Купа Doltcini на 1 март

Гладиаторски колоездачни битки на Купа Doltcini на 1 март

  • 14 фев 2026 | 15:14
  • 226
  • 0
Виктор Бонев с второ сребро на Европейското по спортна стрелба за младежи в Бургас

Виктор Бонев с второ сребро на Европейското по спортна стрелба за младежи в Бургас

  • 14 фев 2026 | 14:43
  • 220
  • 0
България на финал на Европейското отборно първенство по бадминтон

България на финал на Европейското отборно първенство по бадминтон

  • 14 фев 2026 | 14:36
  • 265
  • 0
Сребро за България на трио пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи

Сребро за България на трио пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи

  • 13 фев 2026 | 17:25
  • 594
  • 0
България си гарантира медал от Европейското по бадминтон

България си гарантира медал от Европейското по бадминтон

  • 13 фев 2026 | 13:50
  • 958
  • 0
Кристина Златева ще участва на престижен турнир в САЩ

Кристина Златева ще участва на престижен турнир в САЩ

  • 13 фев 2026 | 09:40
  • 1055
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:1 ЦСКА, домакините доиграха първото полувреме с 10 човека и Лео Перейра отбеляза

ЦСКА 1948 0:1 ЦСКА, домакините доиграха първото полувреме с 10 човека и Лео Перейра отбеляза

  • 14 фев 2026 | 15:48
  • 36225
  • 100
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 20171
  • 57
Лора Христова с една грешка в първата стрелба, следете спринта със Sportal.bg

Лора Христова с една грешка в първата стрелба, следете спринта със Sportal.bg

  • 14 фев 2026 | 15:45
  • 2962
  • 0
Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

  • 14 фев 2026 | 06:45
  • 7997
  • 0
Играе се първият двубой от днешната програма на ФА Къп

Играе се първият двубой от днешната програма на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 15:28
  • 1330
  • 0
Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

  • 14 фев 2026 | 10:49
  • 8305
  • 5