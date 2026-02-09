Савина Петрова завоюва бронзо на Европейската купа на рапира в София

402 състезатели от 37 държави участваха в Европейската купа на рапира в София, която получи най-висок рейтинг в календара на Европейската конфедерация по фехтовка.

Българските състезатели се представиха достойно сред сериозната конкуренция, като Савина Петрова завоюва бронзов медал при момичетата до 14 години.

Стабилно представяне записа и Ваяна Делчева, която зае 12-то място в крайното класиране при кадетките до 17 години в конкуренцията на над 135 състезателки. За отличното си участие тя бе отличена със специална купа, връчена от президента на Българската федерация по фехтовка Йордан Гълъбов и от председателя на клуба-организатор ФК Олимпик София Камелия Александрова.

В отборната надпревара българският тим в състав Пресиян Бончев, Езра Гидберг, Мартин Велев и Росен Великов завърши на осмо място, демонстрирайки отличен отборен дух и борбеност срещу едни от най-силните европейски формации.

Камелия Александрова, в качеството си на мениджър „Рапира“ към Българската федерация по фехтовка и председател на клуба-организатор, подчерта високото ниво на турнира, отличната организация и значението на подобни международни събития за развитието на младите български фехтовачи.