  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Сияна Алекова спечели контролното състезание за националния отбор за девойки

Сияна Алекова спечели контролното състезание за националния отбор за девойки

  • 14 фев 2026 | 20:44
Сияна Алекова спечели контролното състезание за националния отбор по художествена гимнастика за девойки индивидуално, което се проведе днес в зала "Раковски".

Алекова от клуб София Спорт 2017 оглави класирането в многобоя със сбор от 103.900 точки. Тя се класира първа на топка с 25.600 и първа на бухалки с 26.400, демонстрирайки стабилност, увереност и отлично владеене на уредите.

Деа Емилова от Академик завърши втора със 103.400 точки, като показа много силно представяне и зае първо място на обръч с 26.550 и първо място на лента с 26.900.

Александра Петрова от Илиана е трета в многобоя със сбор от 101.500 точки. В челната шестица се наредиха още Виктория Лилкина (Илиана) със 100.600, Анастасия Пономаренко (Грация) с 96.950 и Антоанета Цанкова (Авангард) с 95.650.

Контролното състезание се проведе при стриктно и безкомпромисно оценяване, поверено на водещите международни съдии, което превърна проверката в реален тест за готовността и качеството на състезателките.

Надпреварата беше наблюдавана от президента на БФХГ и вицепрезидент на Българския олимпийски комитет Илиана Раева, от вицепрезидента на централата Мария Петрова, легендата на българската художествена гимнастика Мария Гигова, както и от членове на Управителния съвет на федерацията.

Резултатите ще бъдат ключови за определянето на състава за международните турнири през месец март в Атина (Гърция) и Любляна (Словения), като окончателното решение ще бъде взето от старши треньора на националния отбор девойки индивидуално Кристина Илиева.

"Първата контрола за 2026 година показа ясно - нивото е високо, конкуренцията е сериозна, а бъдещето на българската художествена гимнастика изглежда повече от обещаващо", написаха от БФХГ във Фейсбук.

