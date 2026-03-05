Популярни

Националите по спортна аеробика атакуват новия сезон с изцяло нови и трудни композиции

  • 5 март 2026 | 16:51
Състезателите от националния отбор по спортна аеробика за мъже и жени показаха изцяло нови, иновативни и трудни композиции, с които ще се борят за призови класирания през 2026 година. Съчетанията бяха представени на контролна тренировка в Пловдив и бяха внимателно разгледани, анализирани и бяха дадени необходимите препоръки.

Първото състезание, на което националният ни отбор мъже и жени ще вземе участие, е Световната купа в Токио, Япония през месец април.

За юношите и девойките международният спортен календар започва също през месец април, когато част от тях ще вземат участие в откритите шампионати на Словакия и Чехия.

В града под тепетата се проведе и селекция за националния отбор за юноши и девойки – младша и старша възраст, който ще представи страната ни на предстоящото Световно първенство през месец септември в Памплона, Испания. За да намерят място в националния отбор се явиха 21 състезатели от възрастова група 12–14 години и 14 състезатели от възрастова група 15–17 години от СК „Аеробика - АМД“, СК „Кърджали“, СК „Мега спорт“ и СК „Ултраспорт“. В присъствието на членове на Техническата комисия, международни съдии и треньори, те демонстрираха техническите си умения и част от съчетанията си, за да бъде проследено нивото на тяхната подготовка.

