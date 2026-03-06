Християна Тодорова бе преизбрана за генерален секретар на Техническия комитет

Бронзовата медалистка от Олимпийските игри Рио 2016 и абсолютна световна шампионка с ансамбъла на България от Световното първенство в Измир 2014 Християна Тодорова беше преизбрана за генерален секретар на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика.

"Тя беше единодушно избрана от членовете на Техническия комитет по художествена гимнастика, което е признание за нейния професионализъм, опит и авторитет в международната гимнастическа общност. След впечатляващата си състезателна кариера Тодорова продължава активно да допринася за развитието на спорта на европейско ниво, а преизбирането ѝ е още едно доказателство за силното присъствие и авторитет на България в управлението на художествената гимнастика в Европа", написаха от БФХГ във Фейсбук.