Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Красимир Дунев посети академията на бивш национал в САЩ

Красимир Дунев посети академията на бивш национал в САЩ

  • 5 март 2026 | 16:39
  • 154
  • 0
Красимир Дунев посети академията на бивш национал в САЩ

Президентът на БФ Гимнастика Красимир Дунев предизвика огромен интерес при посещението си в SOGA Southern Oregon Gymnastics Academy в САЩ. Олимпийският вицешампион на висилка от Игрите през 1996 в Атланта беше специален гост в залата, собственост на бившия национал Илиян Александров.

Александров и Дунев са били съотборници и са представяли България на Летните олимпийски игри в Барселона през 1992 година.

По време на визитата Дунев сподели своя богат опит от големия спорт, разказа за предизвикателствата по пътя към олимпийския подиум и даде ценни съвети на младите състезатели.

Срещата премина при изключителен интерес, като десетки деца и имаха възможност да разговарят с него, да се снимат и да получат автограф.

Посещението се превърна в истински празник на гимнастиката и доказателство, че българската школа продължава да вдъхновява и зад граница.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Варна събира елита на европейската художествена гимнастика

Варна събира елита на европейската художествена гимнастика

  • 4 март 2026 | 12:35
  • 507
  • 0
Национал по спортна гимнастика със силно представяне в Италия

Национал по спортна гимнастика със силно представяне в Италия

  • 4 март 2026 | 12:06
  • 461
  • 0
Давид Иванов ще представя България на Световната купа в Баку

Давид Иванов ще представя България на Световната купа в Баку

  • 3 март 2026 | 20:40
  • 983
  • 0
Гимнастичките на Левски завоюваха редица отличия на турнира "Creta Cup" в Гърция

Гимнастичките на Левски завоюваха редица отличия на турнира "Creta Cup" в Гърция

  • 2 март 2026 | 09:21
  • 797
  • 0
Пет медала за България на турнира по спортна гимнастика "Мемориал Дарио Можник" в Хърватия

Пет медала за България на турнира по спортна гимнастика "Мемориал Дарио Можник" в Хърватия

  • 2 март 2026 | 09:11
  • 944
  • 0
Дара Стоянова завоюва сребро на финала на обръч в Тарту

Дара Стоянова завоюва сребро на финала на обръч в Тарту

  • 1 март 2026 | 20:40
  • 910
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 0:2 ЦСКА 1948, Кребс удвои

Локомотив (Пловдив) 0:2 ЦСКА 1948, Кребс удвои

  • 5 март 2026 | 15:44
  • 10935
  • 26
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 21501
  • 47
Сбогувахме се с големия Георги Велинов

Сбогувахме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 17440
  • 21
ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

  • 5 март 2026 | 13:31
  • 19687
  • 63
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 24474
  • 138
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 22535
  • 37