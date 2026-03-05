Красимир Дунев посети академията на бивш национал в САЩ

Президентът на БФ Гимнастика Красимир Дунев предизвика огромен интерес при посещението си в SOGA Southern Oregon Gymnastics Academy в САЩ. Олимпийският вицешампион на висилка от Игрите през 1996 в Атланта беше специален гост в залата, собственост на бившия национал Илиян Александров.

Александров и Дунев са били съотборници и са представяли България на Летните олимпийски игри в Барселона през 1992 година.

По време на визитата Дунев сподели своя богат опит от големия спорт, разказа за предизвикателствата по пътя към олимпийския подиум и даде ценни съвети на младите състезатели.

Срещата премина при изключителен интерес, като десетки деца и имаха възможност да разговарят с него, да се снимат и да получат автограф.

Посещението се превърна в истински празник на гимнастиката и доказателство, че българската школа продължава да вдъхновява и зад граница.