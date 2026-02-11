Избраха момичетата за новия ансамбъл за девойки

След приключване на втория етап на селекцията за национален отбор ансамбъл за девойки и по предложение на старши треньора Жанина Иванова, Управителният съвет на Българска федерация художествена гимнастика утвърди състава на тима за периода 2026-2027 година.

Състав на национален отбор ансамбъл девойки: Андрея Станкова (клуб Левски), Карина Петрова (Илиана), Радина Недкова (София Спорт 2017), Александра Цветанова (Левски), Пресияна Колева (Етър), Виктория Александрова (Локомотив), Мария Смилова (София Спорт 2017) и Теодора Проданова (Левски).

"Пожелаваме на състезателките здраве, увереност и успешна подготовка по пътя към бъдещи високи постижения и достойно представяне на България на международната сцена", написаха от БФХГ във Фейсбук.