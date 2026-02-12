Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Илиана Раева огледа новите композиции на националния ансамбъл за жени

Илиана Раева огледа новите композиции на националния ансамбъл за жени

  • 12 фев 2026 | 15:05
  • 207
  • 0
Илиана Раева огледа новите композиции на националния ансамбъл за жени

В Национална спортна база „Раковски“ се проведе оглед на новите композиции на национален отбор ансамбъл жени по художествена гимнастика, с които българските грации ще се състезават през сезон 2026.

Президентът на БФХГ Илиана Раева присъства в залата заедно с вицепрезидента Невяна Владинова, с генералния секретар Росина Атанасова, с директора на националните отбори Деспа Кателиева, с членовете на Управителния съвет и специалистите от треньорския и артистичния екип.

Ансамбълът представи първите варианти на своите нови съчетания. През новия сезон грациите ще представят композиции с пет топки и с три обръча и два чифта бухалки.

Въпреки ранния етап на подготовка, гимнастичките показаха сериозно отношение, концентрация и добра степен на готовност. Бяха разгледани всички компоненти на композициите, направени бяха корекции в съответствие с изискванията на правилника и дадени ценни насоки за последващата работа.

"Първите впечатления са за интересни, динамични и модерни композиции, които поставят силна основа за предстоящия сезон. Пожелаваме здраве, вдъхновение и успешна подготовка на ансамбъла и треньорския щаб. Сезон 2026 започва с амбиция, нова енергия и поглед към големите цели", написаха от БФХГ във Фейсбук.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Силвия Митева отново организира академия по художествена гимнастика в Созопол

Силвия Митева отново организира академия по художествена гимнастика в Созопол

  • 12 фев 2026 | 12:18
  • 370
  • 0
Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 4121
  • 1
Избраха момичетата за новия ансамбъл за девойки

Избраха момичетата за новия ансамбъл за девойки

  • 11 фев 2026 | 08:48
  • 1457
  • 0
Исторически успех за България и Невяна Владинова в Световната гимнастика

Исторически успех за България и Невяна Владинова в Световната гимнастика

  • 10 фев 2026 | 12:10
  • 18509
  • 5
Грациите на Левски триумфираха в Япония

Грациите на Левски триумфираха в Япония

  • 9 фев 2026 | 11:04
  • 744
  • 1
Грации от 53 държави са подали заявки за участие на Световната купа в София

Грации от 53 държави са подали заявки за участие на Световната купа в София

  • 4 фев 2026 | 14:25
  • 1067
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 12471
  • 61
България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 14238
  • 68
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Беше определен и вторият шампион за деня

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Беше определен и вторият шампион за деня

  • 12 фев 2026 | 13:38
  • 9852
  • 1
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

  • 12 фев 2026 | 13:45
  • 4542
  • 7
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 14352
  • 5
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 15554
  • 35