Илиана Раева огледа новите композиции на националния ансамбъл за жени

В Национална спортна база „Раковски“ се проведе оглед на новите композиции на национален отбор ансамбъл жени по художествена гимнастика, с които българските грации ще се състезават през сезон 2026.

Президентът на БФХГ Илиана Раева присъства в залата заедно с вицепрезидента Невяна Владинова, с генералния секретар Росина Атанасова, с директора на националните отбори Деспа Кателиева, с членовете на Управителния съвет и специалистите от треньорския и артистичния екип.

Ансамбълът представи първите варианти на своите нови съчетания. През новия сезон грациите ще представят композиции с пет топки и с три обръча и два чифта бухалки.

Въпреки ранния етап на подготовка, гимнастичките показаха сериозно отношение, концентрация и добра степен на готовност. Бяха разгледани всички компоненти на композициите, направени бяха корекции в съответствие с изискванията на правилника и дадени ценни насоки за последващата работа.

"Първите впечатления са за интересни, динамични и модерни композиции, които поставят силна основа за предстоящия сезон. Пожелаваме здраве, вдъхновение и успешна подготовка на ансамбъла и треньорския щаб. Сезон 2026 започва с амбиция, нова енергия и поглед към големите цели", написаха от БФХГ във Фейсбук.