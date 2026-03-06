В Стара Загора започна турнира по художествена гимнастика “Купа Берое“ и приз “Карамфила Абаджиева“

В Стара Загора започна XVI международен турнир по художествена гимнастика „Купа Берое“ и приз „Карамфила Абаджиева“, посветен на създателката на този спорт в града. Надпреварата ще продължи до 8 март в спортна зала „Иван Вазов“.

Надпреварата беше открита официално от Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“ към Община Стара Загора, който поздрави участниците и техните треньори като подчерта традициите на художествената гимнастика в града.

“Благодарим за емоциите, които ще преживеем с вас в рамките на тези три дни“, каза още Петко Крумов. От името на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров той получи благодарствен плакет от домакините на събитието Спортен клуб по художествена гимнастика (СКХГ) „Берое“.

Над 450 състезателки от 16 български и един украински клуб ще премерят сили в надпреварата, която ще събере талантливи грации от различни възрастови групи - деца, девойки младша възраст, девойки старша възраст и жени. Главен съдия е Рада Вражева.

Състезателната програма започна по-рано днес и официалното откриване бе съпроводено от първото награждаване – за победителките от група „Мини“. Специална купа за най-много участници в турнира получи клуб Грация от Варна.

Организатори на форума са СКХГ Берое, Българска федерация художествена гимнастика и Община Стара Загора.