Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. В Стара Загора започна турнира по художествена гимнастика “Купа Берое“ и приз “Карамфила Абаджиева“

В Стара Загора започна турнира по художествена гимнастика “Купа Берое“ и приз “Карамфила Абаджиева“

  • 6 март 2026 | 17:57
  • 309
  • 0
В Стара Загора започна турнира по художествена гимнастика “Купа Берое“ и приз “Карамфила Абаджиева“

В Стара Загора започна XVI международен турнир по художествена гимнастика „Купа Берое“ и приз „Карамфила Абаджиева“, посветен на създателката на този спорт в града. Надпреварата ще продължи до 8 март в спортна зала „Иван Вазов“.

Надпреварата беше открита официално от Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“ към Община Стара Загора, който поздрави участниците и техните треньори като подчерта традициите на художествената гимнастика в града.

“Благодарим за емоциите, които ще преживеем с вас в рамките на тези три дни“, каза още Петко Крумов. От името на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров той получи благодарствен плакет от домакините на събитието Спортен клуб по художествена гимнастика (СКХГ)  „Берое“.

Над 450 състезателки от 16 български и един украински клуб ще премерят сили в надпреварата, която ще събере талантливи грации от различни възрастови групи - деца, девойки младша възраст, девойки старша възраст и жени. Главен съдия е Рада Вражева.

Състезателната програма започна по-рано днес и официалното откриване бе съпроводено от първото награждаване – за победителките от група „Мини“. Специална купа за най-много участници в турнира получи клуб Грация от Варна.

Организатори на форума са СКХГ Берое, Българска федерация художествена гимнастика и Община Стара Загора.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Изтеглиха жребия за Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

Изтеглиха жребия за Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

  • 6 март 2026 | 16:29
  • 470
  • 0
Давид Иванов се класира за финала на кон с гривни на Световната купа в Баку

Давид Иванов се класира за финала на кон с гривни на Световната купа в Баку

  • 6 март 2026 | 14:19
  • 395
  • 0
Националите по спортна аеробика атакуват новия сезон с изцяло нови и трудни композиции

Националите по спортна аеробика атакуват новия сезон с изцяло нови и трудни композиции

  • 5 март 2026 | 16:51
  • 453
  • 0
Красимир Дунев посети академията на бивш национал в САЩ

Красимир Дунев посети академията на бивш национал в САЩ

  • 5 март 2026 | 16:39
  • 746
  • 0
Варна събира елита на европейската художествена гимнастика

Варна събира елита на европейската художествена гимнастика

  • 4 март 2026 | 12:35
  • 523
  • 0
Национал по спортна гимнастика със силно представяне в Италия

Национал по спортна гимнастика със силно представяне в Италия

  • 4 март 2026 | 12:06
  • 492
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 4:0 Спартак (Варна), Балов разпилява "соколите" с пробиви и голове в стил "Меси"

Славия 4:0 Спартак (Варна), Балов разпилява "соколите" с пробиви и голове в стил "Меси"

  • 6 март 2026 | 19:17
  • 7362
  • 36
СК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

СК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

  • 6 март 2026 | 16:01
  • 18187
  • 45
Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

  • 6 март 2026 | 15:29
  • 18045
  • 31
Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 8939
  • 16
Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 8857
  • 18
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 18524
  • 23