Силвия Митева отново организира академия по художествена гимнастика в Созопол

За поредна година Силвия Митева, главен треньор на клуб „Сияние“ и медалистка от световни и европейски първенства, организира Международната лятна академия по художествена гимнастика. Тя ще се проведе от 3 до 15 август 2026 г. в красивия морски град Созопол и предлага 12 дни интензивни, структурирани и висококачествени тренировки в професионална и вдъхновяваща среда.

Тази година академията привлича утвърдени международни специалисти. Сред тях е Варвара Филиу – бивша национална състезателка на Гърция, участничка в световни и европейски първенства и световни купи. Към екипа се присъединява и Асия Хаиралиева – една от най-добрите треньорки по художествена гимнастика на Казахстан, доказан специалист с международно признание.

Особено място сред преподавателите заема и майката на Силвия Митева – Силвия Митева-старша, президент на клуб „Акро“, международен съдия и признат треньор. Благодарение на нейния опит и наставничество, дъщеря ѝ достигна най-високите върхове в гимнастиката.