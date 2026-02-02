Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Павликени
  3. Павликени стартира довечера (програмата за контролите)

Павликени стартира довечера (програмата за контролите)

  • 2 фев 2026 | 08:30
  • 211
  • 0

Едноименният тим на Павликени започва в 18:30 часа тази вечер зимната си подготовка. Треньорът Димо Атанасов ще изведе 20 футболисти за първо занимание. Отборът ще играе и приятелски срещи до старта на пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

7 февруари: ПавликениЕтър II (Велико Търново)

14 февруари: ПавликениЧерноломец (Попово)

21 февруари: ПавликениЯнтра (Полски Тръмбеш)

28 февруари: ПавликениЕтър II (Велико Търново)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

  • 2 фев 2026 | 07:30
  • 7697
  • 11
Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

  • 2 фев 2026 | 01:55
  • 1192
  • 0
Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

  • 2 фев 2026 | 01:36
  • 1301
  • 0
Бивша звезда на Ботев (Пд) измъкна Осиек от дъното

Бивша звезда на Ботев (Пд) измъкна Осиек от дъното

  • 2 фев 2026 | 00:32
  • 2416
  • 1
Дузпа в 106-ата минута лиши АЕК от победа срещу Олимпиакос

Дузпа в 106-ата минута лиши АЕК от победа срещу Олимпиакос

  • 1 фев 2026 | 23:24
  • 2274
  • 0
Отборът на Боруков стигна до ценна точка с 9 човека

Отборът на Боруков стигна до ценна точка с 9 човека

  • 1 фев 2026 | 22:22
  • 1739
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 08:00
  • 6953
  • 0
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 28748
  • 13
Арсенал загуби за дълго един от основните си футболисти

Арсенал загуби за дълго един от основните си футболисти

  • 2 фев 2026 | 04:26
  • 13641
  • 3
Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

  • 2 фев 2026 | 07:30
  • 7698
  • 11
Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

  • 1 фев 2026 | 22:56
  • 10485
  • 4
Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

  • 1 фев 2026 | 20:45
  • 11955
  • 1