Павликени стартира довечера (програмата за контролите)

Едноименният тим на Павликени започва в 18:30 часа тази вечер зимната си подготовка. Треньорът Димо Атанасов ще изведе 20 футболисти за първо занимание. Отборът ще играе и приятелски срещи до старта на пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

7 февруари: Павликени – Етър II (Велико Търново)

14 февруари: Павликени – Черноломец (Попово)

21 февруари: Павликени – Янтра (Полски Тръмбеш)

28 февруари: Павликени – Етър II (Велико Търново)