Леверкузен заби четири гола и влезе в топ 4

Отборът на Байер (Леверкузен) записа втората си най-убедителна шампионатна победа през сезона, след като разби гостуващия Санкт Паули с 4:0 в мач от 21-вия кръг на Бундеслигата. Така “аспирините” продължиха своя подем, изразяващ се с пет победи и едно реми в последните им шест срещи във всички турнири.

Домакините взеха аванс от два гола още в първия четвърт час на мача. В 13-ата минута Джаръл Куанса откри резултата, разписвайки се с глава след изпълнение на корнер. Само минута по-късно Патрик Шик удвои преднината след контраатака на своя тим. След почивката Леверкузен стигна до нови две попадения. В 52-рата минута Едмонд Тапсоба беше точен с глава отново след корнер. В 78-ата минута след поредния ъглов удар асистиралият за първото попадение Ернест Поку оформи крайното 4:0 с далечния си изстрел.

С този успех Байер събра 39 точки и се настани на четвъртото място в класирането, изпреварвайки РБ Лайпциг и Щутгарт само по голова разлика преди мачовете им от кръга. Санкт Паули пък остана на предпоследното 17-о място със своите 17 пункта.

Снимки: Gettyimages