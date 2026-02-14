Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Леверкузен заби четири гола и влезе в топ 4

Леверкузен заби четири гола и влезе в топ 4

  • 14 фев 2026 | 18:58
  • 167
  • 0
Леверкузен заби четири гола и влезе в топ 4

Отборът на Байер (Леверкузен) записа втората си най-убедителна шампионатна победа през сезона, след като разби гостуващия Санкт Паули с 4:0 в мач от 21-вия кръг на Бундеслигата. Така “аспирините” продължиха своя подем, изразяващ се с пет победи и едно реми в последните им шест срещи във всички турнири.

Домакините взеха аванс от два гола още в първия четвърт час на мача. В 13-ата минута Джаръл Куанса откри резултата, разписвайки се с глава след изпълнение на корнер. Само минута по-късно Патрик Шик удвои преднината след контраатака на своя тим. След почивката Леверкузен стигна до нови две попадения. В 52-рата минута Едмонд Тапсоба беше точен с глава отново след корнер. В 78-ата минута след поредния ъглов удар асистиралият за първото попадение Ернест Поку оформи крайното 4:0 с далечния си изстрел.

С този успех Байер събра 39 точки и се настани на четвъртото място в класирането, изпреварвайки РБ Лайпциг и Щутгарт само по голова разлика преди мачовете им от кръга. Санкт Паули пък остана на предпоследното 17-о място със своите 17 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Байерн се справи с един от най-леките си съперници, Кейн достигна впечатляваща кота

Байерн се справи с един от най-леките си съперници, Кейн достигна впечатляваща кота

  • 14 фев 2026 | 18:29
  • 6434
  • 2
Продължения ще решават Саутхамптън - Лестър

Продължения ще решават Саутхамптън - Лестър

  • 14 фев 2026 | 18:55
  • 3842
  • 1
Симеоне: Нямам думи да опиша какво чувствам към Атлетико, Алварес се нуждаеше от гола си срещу Барселона

Симеоне: Нямам думи да опиша какво чувствам към Атлетико, Алварес се нуждаеше от гола си срещу Барселона

  • 14 фев 2026 | 15:18
  • 916
  • 1
Заради лоша игра: замениха български национал след само 26 минути

Заради лоша игра: замениха български национал след само 26 минути

  • 14 фев 2026 | 14:42
  • 21044
  • 12
Тотнъм обяви изненадващия избор за треньор

Тотнъм обяви изненадващия избор за треньор

  • 14 фев 2026 | 14:28
  • 4394
  • 0
Бащата на Мбапе: Килиан си тръгна на 13 години и никога не се завърна

Бащата на Мбапе: Килиан си тръгна на 13 години и никога не се завърна

  • 14 фев 2026 | 14:09
  • 8840
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 77149
  • 553
Късен гол смълча Славия в Кърджали

Късен гол смълча Славия в Кърджали

  • 14 фев 2026 | 19:05
  • 11437
  • 10
Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

  • 14 фев 2026 | 16:59
  • 11257
  • 19
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 24944
  • 21
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 36642
  • 75
Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга

Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга

  • 14 фев 2026 | 18:50
  • 5780
  • 1