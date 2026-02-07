Гладбах спря Леверкузен в нервно регионално дерби, здраво меле и разсъблечен играч белязаха двубоя

Борусия (Мьонхенгладбах) и Байер (Леверкузен) не успяха да се победят и завършиха 1:1 в дерби на Рейн от 21-вия кръг на Бундеслигата. И двата отбора имаха своите шансове, но никой не успя да вкара решаващия гол в нервния двубой, в който играчите на няколко пъти имаха сериозни спречквания. При най-значимото от тях Есекил Паласиос от "аспирините" бе буквално разсъблечен от играча на Борусия Кевин Щьогер, след като преди това го провокира, но в крайна сметка и двамата не бяха изгонени.

Така Леверкузен не успя да се възползва максимално от загубата на 4-тия в класирането Щутгарт и остава на 5-а позиция с три точки по-малко от швабите. Борусия пък няма победа в последните си пет мача и заема 12-а позиция - само на три точки над опасната зона.

“Жребчетата” откриха резултата още в 10-ата минута. Грешка на Леверкузен в отбрана доведе до опасен удар на Харис Табакович. Стражът на “аспирините” Янис Бласвих успя да избие, но нямаше какво да направи при добавката на рожденика Яник Енгелхарт - 1:0 за Гладбах. Постепенно обаче Леверкузен успя да изравни резултата и да възстанови равенството в края на полувремето. Филип Сандер имаше нещастието да си отбележи автогол след изстрел на Алейш Гарсия и резултатът стана 1:1.

10 - Gladbachs Yannik Engelhardt ist der 10. Gladbacher in der Bundesliga-Geschichte, der an seinem Geburtstag ein Tor erzielt, zuletzt war dies Tim Kleindienst im August 2024 gelungen. Geschenk. #BMGB04 @borussia pic.twitter.com/wYe3NHAI9R — OptaFranz (@OptaFranz) February 7, 2026

В началото на втората част гостите можеха да осъществял пълен обрат, но удар на Патрик Шик от дистанция срещна лявата греда на Мориц Николас. В 59-ата минута пък Йенс Кастроп от Борусия отправи опасен удар, но Бласвих се справи добре и изби. Осем минути по-късно пък нервите на двата отбора не издържаха и те си спретнаха масово меле, дошло след спречкване между Кевин Щьогер и Есекил Паласиос. Играчът на домакините дори издърпа фланелката на аржентинския си съперник и го остави гол до кръста. В крайна сметка и двамата бяха пощадени от главния съдия Кристиян Дингерт и получиха само по един жълт картон.

VAYA CALENTADA ENTRE EXEQUIEL PALACIOS Y STÖGER 🤯🔥 pic.twitter.com/K0Us3Jrbfo — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) February 7, 2026

До края никой не успя да вкара решителния гол, а на още няколко пъти имаше спречквания между тимовете. С жълт картон бяха санкционирани и треньорите на двата отбора Еуген Полански и Каспер Юлманд.

Снимки: Imago