  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Берое пречупи Рилски спортист във втория полуфинал на efbet Купа на България

Берое пречупи Рилски спортист във втория полуфинал на efbet Купа на България

  • 14 фев 2026 | 18:36


Берое победи Рилски спортист със 79:71 (18:16, 20:15, 15:20, 26:20) във втория полуфинален двубой от турнира за efbet Купа на България по баскетбол за жени. Тази година Финалната четворка в надпреварата се провежда в зала "Общинска" в Стара Загора.

Съперник на Берое в битката за трофея ще бъде настоящият носител на Купата и шампион на България Монтана 2003, като двата състава ще повторят финала от миналата година.

Баскетболистките на Берое и Рилски спортист изиграха равностойна първа четвърт, като едва в края на втория период старозагорки успяха да се откъснат със 7 точки - 38:31.

Последва оспорвана трета част, в която тимът от Самоков съкрати дистанцията до 2 точки и преди последния период изоставаше с 51:53. В оставащото време старозагорки удържаха опита на Рилски спортист за обрат и се класираха за финала.

Монтана 2003 се справи с отбора на БФБ и е на финал за efbet Купа на България
Монтана 2003 се справи с отбора на БФБ и е на финал за efbet Купа на България

Най-резултатна за победата беше Кейланей Никита Kупър, която реализира 25 точки, 6 борби и 5 асистенции. Британи Никол Отри оформи "дабъл-дабъл" от 15 точки и 12 борби, а Златка Маданкова добави 14 точки и 7 борби.

Димана Костова завърши с 22 точки и 7 точки за Рилски спортист, докато Виолета Григорова се отчете с 11 точки и 5 борби.

Програма за неделя (15 февруари):

13:00 - Мач за трето място:  Рилски спортист - БФБ Отбор

16:00 - Финал:  Монтана 2003 - Берое

Снимка: БФБаскетбол

