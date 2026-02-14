Берое пречупи Рилски спортист във втория полуфинал на efbet Купа на България

Берое победи Рилски спортист със 79:71 (18:16, 20:15, 15:20, 26:20) във втория полуфинален двубой от турнира за efbet Купа на България по баскетбол за жени. Тази година Финалната четворка в надпреварата се провежда в зала "Общинска" в Стара Загора.

Съперник на Берое в битката за трофея ще бъде настоящият носител на Купата и шампион на България Монтана 2003, като двата състава ще повторят финала от миналата година.

Баскетболистките на Берое и Рилски спортист изиграха равностойна първа четвърт, като едва в края на втория период старозагорки успяха да се откъснат със 7 точки - 38:31.

Последва оспорвана трета част, в която тимът от Самоков съкрати дистанцията до 2 точки и преди последния период изоставаше с 51:53. В оставащото време старозагорки удържаха опита на Рилски спортист за обрат и се класираха за финала.

Най-резултатна за победата беше Кейланей Никита Kупър, която реализира 25 точки, 6 борби и 5 асистенции. Британи Никол Отри оформи "дабъл-дабъл" от 15 точки и 12 борби, а Златка Маданкова добави 14 точки и 7 борби.

Димана Костова завърши с 22 точки и 7 точки за Рилски спортист, докато Виолета Григорова се отчете с 11 точки и 5 борби.

Програма за неделя (15 февруари):

13:00 - Мач за трето място: Рилски спортист - БФБ Отбор

16:00 - Финал: Монтана 2003 - Берое

