Йокич режисира епичен обрат с постижение за историята

Когато изглежда, че Денвър е в нокдаун, просто дайте топката в ръцете на Никола Йокич. Сръбският баскетболист отново режисира епичен обрат, а жертва този път бяха Сан Антонио Спърс. Въпреки че Нъгетс в един момент изоставаха с цели 20 точки, накрая триумфираха в Тексас със 136:131.

„Шпорите“ държаха инициативата в свои ръце през три от четирите части, но след това последва ураган от отбора от Колорадо. Със серия от 34:12 в последната част Денвър напълно разгроми домакините и подобри своя баланс до 41-26. С тази победа Нъгетс отново се изравниха в борбата за третото място в „адската“ Западна конференция.

А това, което Никола Йокич направи в четвъртък вечер, влиза в аналите на НБА лигата. Сръбският център прекара почти 39 минути на паркета и постигна невероятен резултат: 31 точки, 20 борби, 12 асистенции, 3 откраднати топки и 2 блокади.

NIKOLA JOKIC TONIGHT:



31 POINTS

20 REBOUNDS

12 ASSISTS

3 STEALS

2 BLOCKS

9/17 FGM

11/11 FTM

39 MINUTES



CRAZY NUMBERS. 🔥 pic.twitter.com/x3wpf7GykG — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 13, 2026

Йокич стреля 9/17 от игра (2/6 за три точки), докато от наказателната линия беше безпогрешен – перфектни 11/11.

С днешното си представяне момчето от Сомбор стана играчът с най-много мачове през последния половин век, в които е постигал резултат от над 30 точки, 20 борби и 10 асистенции. Той има 10 такива мача на сметката си, а всички останали играчи взети заедно - 6, с което Йокич за кой ли път показа, че играе в "собствена лига".

Когато погледнем активните играчи, разликата е още по-невероятна. Докато Лука Дончич има две такива изяви, а легенди като Леброн Джеймс и Янис Адетокунбо само по една, Йокич има двуцифрен брой.

Джамал Мъри също направи страхотен мач за Денвър, завършвайки с 39 точки.

Jamal Murray and Nikola Jokić lead the Nuggets to an EPIC 20-point comeback win!



Murray: 39 PTS, 7 AST

Jokić: 31 PTS, 20 REB, 12 AST, 3 STL, 2 BLK pic.twitter.com/7PCrRZLSUm — NBA (@NBA) March 13, 2026

Гардът на Сан Антонио Стефон Касъл записа 30 точки, 11 борби и 10 асистенции за третия трипъл-дабъл в кариерата.

Уембаняма не игра, тъй като почувства болка в десния глезен по време на загрявката преди мача.

Тази победа идва като перфектна увертюра за това, което предстои. След като сразиха Хюстън и Сан Антонио, Нъгетс ги очаква може би ключовият дуел за сезона. В събота на терена излизат Лейкърс, а победителят от този мач може да направи огромна крачка към по-добра позиция преди плейофите.