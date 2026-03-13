Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йокич режисира епичен обрат с постижение за историята

Йокич режисира епичен обрат с постижение за историята

  • 13 март 2026 | 09:37
  • 179
  • 0
Йокич режисира епичен обрат с постижение за историята

Когато изглежда, че Денвър е в нокдаун, просто дайте топката в ръцете на Никола Йокич. Сръбският баскетболист отново режисира епичен обрат, а жертва този път бяха Сан Антонио Спърс. Въпреки че Нъгетс в един момент изоставаха с цели 20 точки, накрая триумфираха в Тексас със 136:131.

„Шпорите“ държаха инициативата в свои ръце през три от четирите части, но след това последва ураган от отбора от Колорадо. Със серия от 34:12 в последната част Денвър напълно разгроми домакините и подобри своя баланс до 41-26. С тази победа Нъгетс отново се изравниха в борбата за третото място в „адската“ Западна конференция.

А това, което Никола Йокич направи в четвъртък вечер, влиза в аналите на НБА лигата. Сръбският център прекара почти 39 минути на паркета и постигна невероятен резултат: 31 точки, 20 борби, 12 асистенции, 3 откраднати топки и 2 блокади.

Йокич стреля 9/17 от игра (2/6 за три точки), докато от наказателната линия беше безпогрешен – перфектни 11/11.

С днешното си представяне момчето от Сомбор стана играчът с най-много мачове през последния половин век, в които е постигал резултат от над 30 точки, 20 борби и 10 асистенции. Той има 10 такива мача на сметката си, а всички останали играчи взети заедно - 6, с което Йокич за кой ли път показа, че играе в "собствена лига".

Когато погледнем активните играчи, разликата е още по-невероятна. Докато Лука Дончич има две такива изяви, а легенди като Леброн Джеймс и Янис Адетокунбо само по една, Йокич има двуцифрен брой.

Джамал Мъри също направи страхотен мач за Денвър, завършвайки с 39 точки.

Гардът на Сан Антонио Стефон Касъл записа 30 точки, 11 борби и 10 асистенции за третия трипъл-дабъл в кариерата.

Уембаняма не игра, тъй като почувства болка в десния глезен по време на загрявката преди мача.

Тази победа идва като перфектна увертюра за това, което предстои. След като сразиха Хюстън и Сан Антонио, Нъгетс ги очаква може би ключовият дуел за сезона. В събота на терена излизат Лейкърс, а победителят от този мач може да направи огромна крачка към по-добра позиция преди плейофите.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Оклахома удари Бостън в зрелищна програма от девет мача в НБА с впечатляваща интрига

Оклахома удари Бостън в зрелищна програма от девет мача в НБА с впечатляваща интрига

  • 13 март 2026 | 07:26
  • 3758
  • 0
Интересни резултати за старт на кръг №31 в Евролигата

Интересни резултати за старт на кръг №31 в Евролигата

  • 13 март 2026 | 00:12
  • 6169
  • 0
Обрадович разкри каква е ситуацията около завръщането на важен играч

Обрадович разкри каква е ситуацията около завръщането на важен играч

  • 12 март 2026 | 18:40
  • 709
  • 0
Хауърд говори за слуховете за напускане на Баскония и коментира Монеке

Хауърд говори за слуховете за напускане на Баскония и коментира Монеке

  • 12 март 2026 | 18:33
  • 600
  • 0
Апоел преговаря за нов договор с ключов играч

Апоел преговаря за нов договор с ключов играч

  • 12 март 2026 | 18:25
  • 722
  • 0
Ясикевичус за мача със Звезда: В Белград винаги е трудно!

Ясикевичус за мача със Звезда: В Белград винаги е трудно!

  • 12 март 2026 | 17:23
  • 626
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 35828
  • 129
Малко столично дерби в "Надежда"

Малко столично дерби в "Надежда"

  • 13 март 2026 | 07:05
  • 3293
  • 17
Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

  • 13 март 2026 | 07:14
  • 1959
  • 6
Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

  • 13 март 2026 | 06:40
  • 6413
  • 4
Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 23:50
  • 25586
  • 10
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 13339
  • 6