Йокич режисира епичен обрат с постижение за историята

Когато изглежда, че Денвър е в нокдаун, просто дайте топката в ръцете на Никола Йокич. Сръбският баскетболист отново режисира епичен обрат, а жертва този път бяха Сан Антонио Спърс. Въпреки че Нъгетс в един момент изоставаха с цели 20 точки, накрая триумфираха в Тексас със 136:131.
„Шпорите“ държаха инициативата в свои ръце през три от четирите части, но след това последва ураган от отбора от Колорадо. Със серия от 34:12 в последната част Денвър напълно разгроми домакините и подобри своя баланс до 41-26. С тази победа Нъгетс отново се изравниха в борбата за третото място в „адската“ Западна конференция.
А това, което Никола Йокич направи в четвъртък вечер, влиза в аналите на НБА лигата. Сръбският център прекара почти 39 минути на паркета и постигна невероятен резултат: 31 точки, 20 борби, 12 асистенции, 3 откраднати топки и 2 блокади.
Йокич стреля 9/17 от игра (2/6 за три точки), докато от наказателната линия беше безпогрешен – перфектни 11/11.
С днешното си представяне момчето от Сомбор стана играчът с най-много мачове през последния половин век, в които е постигал резултат от над 30 точки, 20 борби и 10 асистенции. Той има 10 такива мача на сметката си, а всички останали играчи взети заедно - 6, с което Йокич за кой ли път показа, че играе в "собствена лига".
Когато погледнем активните играчи, разликата е още по-невероятна. Докато Лука Дончич има две такива изяви, а легенди като Леброн Джеймс и Янис Адетокунбо само по една, Йокич има двуцифрен брой.
Джамал Мъри също направи страхотен мач за Денвър, завършвайки с 39 точки.
Гардът на Сан Антонио Стефон Касъл записа 30 точки, 11 борби и 10 асистенции за третия трипъл-дабъл в кариерата.
Уембаняма не игра, тъй като почувства болка в десния глезен по време на загрявката преди мача.
Тази победа идва като перфектна увертюра за това, което предстои. След като сразиха Хюстън и Сан Антонио, Нъгетс ги очаква може би ключовият дуел за сезона. В събота на терена излизат Лейкърс, а победителят от този мач може да направи огромна крачка към по-добра позиция преди плейофите.