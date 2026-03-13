Дончич избухна с 51 точки срещу Булс

Лука Дончич избухна с 51 точки при победата на Лос Анджелис Лейкърс срещу Чикаго Булс със 142:130 в мач от редовния сезон в НБА.
Мачът започна с леко предимство за Лейкърс, но Булс направиха серия и първата четвърт завърши при равенство 26:26.
Във втората четвърт Булс взеха лека преднина, но Лейкърс бързо си върнаха инициативата и приключиха полувремето с аванс от с 67:62.
В третата част Лейкърс намериха своя ритъм в атака, а триото Дончич-Рийвс-Джеймс беше неудържимо, увеличавайки разликата до 2 точки. Булс успяха да намалят изоставането си до 108:98 след серия в края на периода.
В четвъртата и последна четвърт разликата падна до едноцифрено число, но Лейкърс отново поеха контрол и спечелиха мача с крайното 142:130.
Най-добър за Лейкърс, разбира се, беше Лука Дончич, който блесна с 51 точки, 10 борби и 9 асистенции. Словенската звезда отбеляза осми мач в кариерата си с 50+ и първи като играч на Езерняците. Остин Рийвс прибави 23 точки и 10 борби, помагайки за шестата поредна победа на Лейкърс.
За Чикаго Джош Гиди отговори с 27 точки и 15 подавания, Матас Бузелис прибави 22, а тимът е в серия от 11 поредни поражения.