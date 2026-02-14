Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Монтана 2003 се справи с отбора на БФБ и е на финал за efbet Купа на България

Монтана 2003 се справи с отбора на БФБ и е на финал за efbet Купа на България

  • 14 фев 2026 | 15:40
  • 120
  • 0
Монтана 2003 се справи с отбора на БФБ и е на финал за efbet Купа на България

Шампионът и носител на Купата на страната Монтана 2003 се наложи над БФБ Отбор със 101:43 (26:13, 21:12, 20:6, 34:12) в първия полуфинал от турнира за efbet Купа на България по баскетбол при жените за 2026 година. Така съставът, воден от старши треньора Преслав Пешев, се класира за 17-и път за финала в надпреварата.

Полуфиналите и финалът тази година се провеждат в зала "Общинска" в Стара Загора. БФБ Отбор е тим, сформиран от Българската федерация по баскетбол (БФБ) специално за турнира и съставен изцяло от млади състезателки, като е воден от Лилия Георгиева.

Във втория полуфинал в Стара Загора от 16:00 часа днес един срещу друг излизат домакините от Берое и Рилски спортист.

По-опитният състав на Монтана 2003 имаше превъзходство през целия мач, като до почивката натрупа аванс от 47:25. Последва още по-категорична трета част в полза на шампионките, които реализираха 20 точки срещу само 6 за противника и преди последната част преднината на Монтана 2003 беше 67:31.

Даниела Морийо-Уолън беше най-резултатна за настоящия носител на трофея и завърши с "дабъл-дабъл" от 20 точки и 12 борби, като добави и 5 асистенции. Дениа Дейвис-Стюарт допринесе за успеха с 15 точки и 5 борби, а Габриела Николова добави 14 точки и 7 борби.

За БФБ Отбор Фатме Кичукова отбеляза 11 точки и подаде 3 асистенции, докато Силвия Миленова завърши с 8 точки и 6 борби.

Програма за неделя, 15 февруари:

13:00 - Мач за трето място

16:00 - Финал

Снимка: БФБаскетбол

