Шей Гилджъс-Александър подобри 63-годишен рекорд на Уилт Чембърлейн

Шей Гилджъс-Александър вкара 35 точки за успеха на Оклахома Сити над Бостън със 104:102 в мач от първенството на Националната баскетболна асоциация (НБА), като в срещата също така постави и рекорд на цялата Лига. Той вече е номер 1 по брой последователни мачове с отбелязани 20 и повече точки, сваляйки от върха постижението на Уилт Чембърлейн, което беше неподобрено в продължение на 63 години.

Рекордът беше подобрен в третата част на мача по традиционен за актуалния носител на приза за МВП в Лигата, вкарвайки 20-ата си точка с атака със стрелба от средно разстояние. Така Гилджъс-Александър има вече 127 поредни мача с отбелязани 20 или повече точки.

126 STRAIGHT 20+ POINT GAMES 🚨



Shai Gilgeous-Alexander has tied Wilt Chamberlain's all-time record! pic.twitter.com/Y9chBIJ33p — NBA (@NBA) March 10, 2026

Серията на канадеца започна на 1-и ноември 2024-а година, повече от 60 години след като приключи тази на легендарния Чембърлейн. Той постига резултата от 126 срещи в периода от 19-и октомври 1961-а година до 19-и януари 1963-а. Според информация на телевизия ЕСПН, серията приключва заради излизането на Чембърлейн от игра още в първата четвърт преди да е вкарал 20.

Но все пак Чембърлейн остава притежател на рекорди за най-много отбелязани точки в един мач – 100 точки, както и за най-много срещи с 30 точки (65), с 45 (14 мача), с 50 (седем) и с 60 (четири).

SGA HAS PASSED WILT FOR THE LONGEST 20+ POINT STREAK IN NBA HISTORY 🚨



Shai: 127

Wilt: 126 pic.twitter.com/Fftlo3ISrY — NBA (@NBA) March 13, 2026

В третата част Гилджъс-Александър получи топката и дриблираше точно извън арката, пазен от Байлър Шийърман. Елиминирайки с лъжливо движение Шийърман, канадската звезда се изправи и стреля от около шест метра, а след като вкара беше аплодиран горещо от публиката на домакините. Макар и да вкара 35, срещата между Оклахома и Бостън си беше равностойна в големи периоди. И беше решена 0.8 секунди преди края, когато Чет Холмгред вкара два наказателни удара. Овладели топката, играчите на Бостън искаха да обърнат с изстрел от тройката, но изпълнението на Пейтън Причард в момента на финалната сирена се оказа прекалено късо.

Така Оклахома Сити Тъндър записа седма поредна победа и в води в Северозападната дивизия с 52 успеха и 15 поражения, както и си е гарантирал участие в елиминациите след края на сезона.

Но макар и да бяха в доста намален състав заради различни проблеми, играчите на Бостън не се дадоха в нито един момент. Джейлън Браун беше най-pезултатен за тях с 34 точки, а също така добави в статистиката 7 асистенции и 6 борби. Джейсън Тетъм пропусна мача заради контузия, както и по решение на ръководството с цел превенция, тъй като тъкмо се беше върнал след 10-месечна пауза заради проблеми с ахилесово сухожилие.