Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шей Гилджъс-Александър подобри 63-годишен рекорд на Уилт Чембърлейн

Шей Гилджъс-Александър подобри 63-годишен рекорд на Уилт Чембърлейн

  • 13 март 2026 | 11:20
  • 157
  • 0
Шей Гилджъс-Александър подобри 63-годишен рекорд на Уилт Чембърлейн

Шей Гилджъс-Александър вкара 35 точки за успеха на Оклахома Сити над Бостън със 104:102 в мач от първенството на Националната баскетболна асоциация (НБА), като в срещата също така постави и рекорд на цялата Лига. Той вече е номер 1 по брой последователни мачове с отбелязани 20 и повече точки, сваляйки от върха постижението на Уилт Чембърлейн, което беше неподобрено в продължение на 63 години.

Рекордът беше подобрен в третата част на мача по традиционен за актуалния носител на приза за МВП в Лигата, вкарвайки 20-ата си точка с атака със стрелба от средно разстояние. Така Гилджъс-Александър има вече 127 поредни мача с отбелязани 20 или повече точки.

Серията на канадеца започна на 1-и ноември 2024-а година, повече от 60 години след като приключи тази на легендарния Чембърлейн. Той постига резултата от 126 срещи в периода от 19-и октомври 1961-а година до 19-и януари 1963-а. Според информация на телевизия ЕСПН, серията приключва заради излизането на Чембърлейн от игра още в първата четвърт преди да е вкарал 20.

Но все пак Чембърлейн остава притежател на рекорди за най-много отбелязани точки в един мач – 100 точки, както и за най-много срещи с 30 точки (65), с 45 (14 мача), с 50 (седем) и с 60 (четири).

В третата част Гилджъс-Александър получи топката и дриблираше точно извън арката, пазен от Байлър Шийърман. Елиминирайки с лъжливо движение Шийърман, канадската звезда се изправи и стреля от около шест метра, а след като вкара беше аплодиран горещо от публиката на домакините. Макар и да вкара 35, срещата между Оклахома и Бостън си беше равностойна в големи периоди. И беше решена 0.8 секунди преди края, когато Чет Холмгред вкара два наказателни удара. Овладели топката,  играчите на Бостън искаха да обърнат с изстрел от тройката, но изпълнението на Пейтън Причард в момента на финалната сирена се оказа прекалено късо.

Така Оклахома Сити Тъндър записа седма поредна победа и в води в Северозападната дивизия с 52 успеха и 15 поражения, както и си е гарантирал участие в елиминациите след края на сезона.

Но макар и да бяха в доста намален състав заради различни проблеми, играчите на Бостън не се дадоха в нито един момент. Джейлън Браун беше най-pезултатен за тях с 34 точки, а също така добави в статистиката 7 асистенции и 6 борби. Джейсън Тетъм пропусна мача заради контузия, както и по решение на ръководството с цел превенция, тъй като тъкмо се беше върнал след 10-месечна пауза заради проблеми с ахилесово сухожилие.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Йокич режисира епичен обрат с постижение за историята

Йокич режисира епичен обрат с постижение за историята

  • 13 март 2026 | 09:37
  • 1411
  • 1
Янис Адетокунбо блесна, но Бъкс претърпяха болезнена загуба

Янис Адетокунбо блесна, но Бъкс претърпяха болезнена загуба

  • 13 март 2026 | 09:20
  • 380
  • 0
Оклахома удари Бостън в зрелищна програма от девет мача в НБА с впечатляваща интрига

Оклахома удари Бостън в зрелищна програма от девет мача в НБА с впечатляваща интрига

  • 13 март 2026 | 07:26
  • 4324
  • 0
Интересни резултати за старт на кръг №31 в Евролигата

Интересни резултати за старт на кръг №31 в Евролигата

  • 13 март 2026 | 00:12
  • 6241
  • 0
Обрадович разкри каква е ситуацията около завръщането на важен играч

Обрадович разкри каква е ситуацията около завръщането на важен играч

  • 12 март 2026 | 18:40
  • 725
  • 0
Хауърд говори за слуховете за напускане на Баскония и коментира Монеке

Хауърд говори за слуховете за напускане на Баскония и коментира Монеке

  • 12 март 2026 | 18:33
  • 608
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Малко столично дерби в "Надежда"

Малко столично дерби в "Надежда"

  • 13 март 2026 | 07:05
  • 5314
  • 23
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 11545
  • 45
Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

  • 13 март 2026 | 10:20
  • 3564
  • 0
Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

  • 13 март 2026 | 07:14
  • 3339
  • 7
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 4913
  • 2
Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 23:50
  • 27163
  • 11