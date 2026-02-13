Ще направи ли Иля Малинин "невъзможния скок" на Олимпийските игри

Иля Малинин (21 г.) може да стане първият фигурист, изпълнил четворен аксел в програма на Олимпийски игри. Досега американският състезател има три изпълнения в Милано - Кортина, но не е включил този скок в нито едно от тях. Свободната програма при мъжете започва в петък от 20:00 часа.

⛸️ En el reino de los sueños, él es el que narra los sueños



🇺🇸 Ilia Malinin poniendo patas arriba el pabellón con un #MilanoCortina2026 rendido a la magia del patinador estadounidense



👏🐐 Con aplauso incluido de Novak Djokovic, presente en las gradas pic.twitter.com/AFsRaWztPL — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 8, 2026

Иля Малинин вече е една от звездите на тазгодишните Олимпийски игри в Милано-Кортина.

Чудотворното момче, наречено „Богът на четворните скокове“, е в центъра на вниманието, след като представи в програмите си скок назад, приземен на един или два крака, но талантът на американеца с родители бивши фигуристи се усеща в лекотата, с която изпълнява четворните скокове.

Greatness recognising greatness 🐐



Novak Djokovic couldn’t believe what he was watching from Ilia Malinin 🤯 pic.twitter.com/CFnpa9eKMi — TNT Sports (@tntsports) February 9, 2026

Той е първият спортист, който успява да приземи перфектно в състезание четворен аксел, най-трудният скок във фигурното пързаляне.

Засега той не е представил този елемент в Милано-Кортина, въпреки че имаше три програми на разположение, а феновете му очакват той да бъде включен в свободната програма в петък, която започва в 20:00 часа.

Малинин е на първо място след кратката програма със 108,16 точки, следван от японеца Юма Кагияма (103,07) и французина Адам Сиао Хим Фа (102,55).

🗣️Ilia Malinin on Novak Djokovic:



“I saw Novak when I finished skating and said, ‘Oh my god is that who I think it is?’” 🤩pic.twitter.com/xl8ugNFSpP — Danny (@DjokovicFan_) February 10, 2026

Фа е последният фигурист, който победи Малинин през септември 2023 г., оттогава Иля е натрупал 15 поредни победи.

Планът, който Малинин представи за програмата в петък вечер, включва част от това, което би бил рекорд от седем четворни скока.

„Надявам се да се чувствам достатъчно добре, за да го направя. Но, разбира се, винаги поставям здравето и безопасността на първо място. Така че искам да се настроя правилно, за да се чувствам наистина уверен да го изпълня“, каза Малинин.

Il pattinatore americano Ilia Malinin continua a ripetere il salto mortale per incantare il pubblico. E il 13 febbraio scenderà in pista per conquistare l’oro individuale.



Su Repubblica l’articolo di Emanuela Audisio#milanocortina2026 #olimpiadi pic.twitter.com/EwJe5wlG1L — Repubblica (@repubblica) February 12, 2026

Съдържанието на планираната програма е само това: план. Фигуристите често се отклоняват от него, в зависимост от състоянието си.

Възможно е да са имали трудности с даден елемент по време на тренировките и да го променят.

Или може да допуснат грешка по време на програмата – например, да пропуснат първия скок от комбинация – и да се наложи да променят програмата си в движение.

Това, което прави четворния аксел толкова труден, е фактът, че акселът е единственият от шестте основни скока във фигурното пързаляне, който започва с лице напред, което му дава половин оборот повече. Всъщност скокът е толкова труден, че дори елитните фигуристи се борят с тройната му версия.

new ilia malinin fans need to know about his historic skate to the music from succession ... pic.twitter.com/IXupmSeYO2 — v (@missh8ter) February 9, 2026

„Никога не съм мислил, че ще видя някой да изпълнява четворен аксел. Не и през живота си“, каза Скот Хамилтън, олимпийски шампион от 1984 г., пред AP.

Илия Малинин успя да изпълни четворен аксел в състезание, когато беше само на 17 години, по време на U.S. International Figure Skating Classic.

Как успя? Въртейки се с около 340 оборота в минута, което е приблизително толкова бързо, колкото таванен вентилатор, настроен на максимална скорост, отбелязва AP.

„Това, което Илия постигна през последните три години, е изумително. Знам, че няколко от нас – Брайън Бойтано, Скот Хамилтън – обсъждахме и казвахме: „Никога не сме си представяли, че ще доживеем да видим четворен аксел, изпълнен и приземен в състезание“, а сега се появява Илия и го изпълнява, сякаш не е нищо особено“, подчерта Кристи Ямагучи, олимпийска шампионка от 1994 г.

Докато тройният аксел има базова стойност от 8,0 точки, четворният има базова стойност от 12,5. Ако добавим допълнителните точки, които Малинин може да спечели за степента на изпълнение, четворният аксел му дава огромно предимство по отношение на резултата.

На Световното първенство миналата година в Бостън той приземи този скок заедно с още пет четворни, което го изстреля към втора поредна титла, с втората най-голяма разлика в историята на 130-годишното състезание.

Има ли нужда Иля Малинин от този скок, за да спечели златото? Разликата, която има пред японеца, и трудността на програмата му показват, че не. Неговите съперници са планирали по два четворни скока за свободната си програма.

Синът на олимпийските фигуристи Татяна Малинина и Роман Скорняков не обича нищо повече от това да вдига летвата.

Малинин беше сред първите, които включиха задно салто в програмата си, когато забраната беше отменена от Международния съюз по кънки миналата година, а това, което изпълни в отборното състезание в неделя, изуми целия свят.

Малинин дори създаде свой собствен скок, известен като „малинов туист“.

Нарече го така, защото „малина“, от която произлиза фамилното му име, буквално означава „малина“ на руски език.

„Когато бях по-млад, обичах да представям програми, независимо дали пусках някаква случайна музика у дома и започвах да карам програма, която импровизирах, и се опитвах да правя тройни скокове, дори ако едва можех да правя двойни.

Бях много запален по изпълнителния аспект на пързалянето и това ми помага да усещам енергията и напрежението и да ги използвам почти в своя полза“, подчерта Илия.

Малинин обаче призна, че е усетил различно ниво на напрежение на Олимпийските игри, в отборното състезание.

И двете му изпълнения бяха средни, според високите му стандарти. Но той се почувства много по-комфортно по време на кратката програма във вторник вечер, и това се отрази на леда, където резултатът му от 108,16 беше с по-малко от една точка под световния рекорд за сезона.

Остава да видим дали Иля Малинин ще заложи на сигурността, или ще рискува.