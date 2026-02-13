България няма да може да импровизира: играта с ръка ще се тълкува като в Испания и Англия

Играта с ръка трябва да бъде уеднаквена в цяла Европа и да се тълкува по един и същи начин в България, Иаспания, Англия и навсякъде другаде на Стария континент. Това заяви шефът на Съдийската комисия на УЕФА Роберто Розети, който коментира и технологията ВАР.

“Мисля, че забравихме причината, поради която беше въведен ВАР. Малко позабравихме. Нали си спомняте, че преди осем години дойдох в Лондон, за да изнеса лекция пред журналисти и обсъдихме какво означава ВАР? Говорихме за ясните грешки. Защо говорихме за ясните и очевидни грешки? Технологията работи толкова добре при фактическите решения. За интерпретациите субективната оценка е по-трудно. Вярвам, че в края на сезона на нашите срещи трябва да говорим за това. Не можем да вървим в посока за ВАР-намеси в микроскопични ситуации. Всички обичаме футбола такъв, какъвто е“, каза италианецът.

Но Розети допълни, че когато един зрител гледа повторение и на забавен каданс, може да види детайли в ситуация, които на терена често остават незабелязани. Веднага след това той се ангажира да коментира ситуацията от мача Ливърпул – Манчестър Сити, където в последната минута ВАР препоръча преразглеждане на зачетения трети гол за Сити, което доведе до отмяната на гол и изгонването на Доминик Собослай от Ливърпул за предотвратяване на очевидна голова възможност.

В този случай обаче ВАР нямаше друг избор, освен да отмени гола, след като Ерлинг Халанд очевидно фаулира Собослай, след като след първоначалното нарушение на унгареца беше даден авантаж.

Попитан дали е обсъждано разширяването на намесата на ВАР извън вече фиксираните ситуации и моменти от играта и не противоречи ли това с детайлизирането на разглежданията, Розети не вижда проблеми. Според него, най-важното нещо е да се намали до край забавянето на играта заради преглеждането на ситуациите.

"От решаващо значение е да имаме една концепция – не можем да отлагаме подновянането на играта. Ако нещо е налице, което забавя резултата от играта, мисля, че не е добре за футбола“, каза италианецът.

Също така той подчерта, че е нужно да се въведе единно тълкуване на правилото за игра с ръка в цяла Европа и каза, че ще говори със съдиите от континента и с шефовете на всички съдийски комисии на страните.

„Когато става дума дали е игра с ръка или не е игра с ръка, всички трябва да говорим на един език. Говорихме много преди началото на сезона, но ще трябва да говорим отново. И трябва да имаме единно тълкуване в цяла Европа. Работим в тази посока“, завърши Розети.