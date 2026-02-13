Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. България няма да може да импровизира: играта с ръка ще се тълкува като в Испания и Англия

България няма да може да импровизира: играта с ръка ще се тълкува като в Испания и Англия

  • 13 фев 2026 | 20:55
  • 2422
  • 1
България няма да може да импровизира: играта с ръка ще се тълкува като в Испания и Англия

Играта с ръка трябва да бъде уеднаквена в цяла Европа и да се тълкува по един и същи начин в България, Иаспания, Англия и навсякъде другаде на Стария континент. Това заяви шефът на Съдийската комисия на УЕФА Роберто Розети, който коментира и технологията ВАР.

“Мисля, че забравихме причината, поради която беше въведен ВАР. Малко позабравихме. Нали си спомняте, че преди осем години дойдох в Лондон, за да изнеса лекция пред журналисти и обсъдихме какво означава ВАР? Говорихме за ясните грешки. Защо говорихме за ясните и очевидни грешки? Технологията работи толкова добре при фактическите решения. За интерпретациите субективната оценка е по-трудно. Вярвам, че в края на сезона на нашите срещи трябва да говорим за това. Не можем да вървим в посока за ВАР-намеси в микроскопични ситуации. Всички обичаме футбола такъв, какъвто е“, каза италианецът.

Но Розети допълни, че когато един зрител гледа повторение и на забавен каданс, може да види детайли в ситуация, които на терена често остават незабелязани. Веднага след това той се ангажира да коментира ситуацията от мача ЛивърпулМанчестър Сити, където в последната минута ВАР препоръча преразглеждане на зачетения трети гол за Сити, което доведе до отмяната на гол и изгонването на Доминик Собослай от Ливърпул за предотвратяване на очевидна голова възможност.

В този случай обаче ВАР нямаше друг избор, освен да отмени гола, след като Ерлинг Халанд очевидно фаулира Собослай, след като след първоначалното нарушение на унгареца беше даден авантаж.

Попитан дали е обсъждано разширяването на намесата на ВАР извън вече фиксираните ситуации и моменти от играта и не противоречи ли това с детайлизирането на разглежданията, Розети не вижда проблеми. Според него, най-важното нещо е да се намали до край забавянето на играта заради преглеждането на ситуациите.

"От решаващо значение е да имаме една концепция – не можем да отлагаме подновянането на играта. Ако нещо е налице, което забавя резултата от играта, мисля, че не е добре за футбола“, каза италианецът.

Също така той подчерта, че е нужно да се въведе единно тълкуване на правилото за игра с ръка в цяла Европа и каза, че ще говори със съдиите от континента и с шефовете на всички съдийски комисии на страните.

„Когато става дума дали е игра с ръка или не е игра с ръка, всички трябва да говорим на един език. Говорихме много преди началото на сезона, но ще трябва да говорим отново. И трябва да имаме единно тълкуване в цяла Европа. Работим в тази посока“, завърши Розети.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

  • 13 фев 2026 | 14:59
  • 4879
  • 9
БФС: Два спестени червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестени червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 33543
  • 84
Андрей Петров: България ще има институт по спортни науки

Андрей Петров: България ще има институт по спортни науки

  • 13 фев 2026 | 14:11
  • 539
  • 1
"Червено" дерби: ЦСКА 1948 – ЦСКА и фен игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

"Червено" дерби: ЦСКА 1948 – ЦСКА и фен игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

  • 13 фев 2026 | 13:48
  • 4350
  • 8
Косич респектира: Уважавайте противника, така се става велик отбор

Косич респектира: Уважавайте противника, така се става велик отбор

  • 13 фев 2026 | 13:26
  • 1308
  • 2
Добруджа представи още един португалец

Добруджа представи още един португалец

  • 13 фев 2026 | 13:20
  • 1740
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

  • 13 фев 2026 | 19:40
  • 23748
  • 63
Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

  • 13 фев 2026 | 17:32
  • 18727
  • 61
Съставите на Хъл Сити и Челси за ФА Къп, промени за лондончани, които излизат срещу бивш халф на ЦСКА

Съставите на Хъл Сити и Челси за ФА Къп, промени за лондончани, които излизат срещу бивш халф на ЦСКА

  • 13 фев 2026 | 21:08
  • 746
  • 0
Съставите на Пиза и Милан, Божинов е титуляр

Съставите на Пиза и Милан, Божинов е титуляр

  • 13 фев 2026 | 21:06
  • 956
  • 0
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 29970
  • 14
Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

  • 13 фев 2026 | 19:35
  • 14868
  • 7