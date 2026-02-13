Арина Сабаленка и Ига Швьонтек ще пропуснат турнира в Дубай

Първата и втората в световната ранглиста по тенис при жените - Арина Сабаленка (Беларус) и Ига Швьонтек (Полша) се оттеглиха от участие на турнира в Дубай от сериите УТА 1000, който ще се проведе от 15 до 21 февруари.

„Наистина съжалявам, че трябва да се откажа от турнира в Дубай. Имам толкова специална връзка с турнира, феновете и града. За съжаление, не се чувствам на 100%. Но се надявам да се върна догодина и пожелавам на турнира страхотно събитие“, коментира Сабаленка в изявление.

„Съжалявам да съобщя, че тази година няма да играя в Дубай поради промяна в програмата. Надявам се да се върна догодина, за да се насладя на страхотния турнир. Ще се видим в Индиън Уелс“, гласи изявлението на Швьонтек за официалния сайт на надпреварата в Дубай.

Арина Сабаленка пропусна и турнира в Доха преди това, а Ига Швьонтек отпадна на четвъртфиналите в катарската столица.

