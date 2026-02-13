Популярни
Оже-Алиасим и Бублик са последните четвъртфиналисти в Ротердам

  • 13 фев 2026 | 09:31
Оже-Алиасим и Бублик са последните четвъртфиналисти в Ротердам

Канадецът Феликс Оже-Алиасим и Александър Бублик от Казахстан станаха последните четвъртфиналисти на тенис турнира от сериите АТР 500 в Ротердам с награден фонд близо 2,5 милиона евро.

Оже-Алиасим надигра сърбина Хамад Меджедович с 6:4, 6:4 за час и половина на корта. Канадецът, който е номер 6 в световния тенис в момента и е поставен под номер две в схемата в Ротердам, направи по един пробив в двата сета и сервира безупречно, което бе достатъчно за крайния му успех. На четвъртфиналите в Ротердам Оже-Алиасим ще срещне нидерландеца Талон Грикспоор, който вчера постигна често победа срещу французина Кентен Алис.

В другия късен мач от четвъртък Александър Бублик от Казахстан, който е под номер 3 в схемата на турнира, се наложи над германеца Ян-Ленард Щруф с три сета - 7:6 (2), 4:6, 6:3. В първата част двамата си размениха по едни пробив, което доведе до тайбрек, а в него Бублик бе далеч по-хладнокръвен - 7:2. Във втория сет Щруф взе подаването на съперника си в петия гейм за 3:2, затвърди пробива на свой сервиса, а след това изравни частите при 6:4. В решителния гейм Бублик направи само един пробив, който обаче бе достатъчен за 6:3 и крайната победа. За място на полуфиналите той ще спори с испанеца Хауме Мунар.

