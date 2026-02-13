Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Андрей Петров: България ще има институт по спортни науки

Андрей Петров: България ще има институт по спортни науки

  • 13 фев 2026 | 14:11
  • 262
  • 1
Андрей Петров: България ще има институт по спортни науки

Изпълнителният директор на Българския футболен съюз Андрей Петров разкри в подкаста на централата, че България ще се сдобие с Национален център за спортна наука и иновации. Нивото му ще бъде като това в Западна Европа и ще включва лаборатория на територията на Национална спортна академия "Васил Левски", както и такава в efbet Национална футболна база.

"С решение на Министерски съвет ще бъде създаден Национален център за спортна наука и иновации, който ще бъде като втори модул към София Тех Парк, с координатор Национална спортна академия, а партньор ще бъде БФС. Това е тема, върху която започнахме да работим през 2022 година, когато дойде Георги Иванов като технически директор в БФС. Проведохме страшно много срещи, а ако помните, имаше и такава с участието на петима министри с президентите на три федерации – по футбол, волейбол и баскетбол. На база на тази среща се проведе и ден на отворените врати в София Тех Парк, това бе през 2022 година.

В началото на 2026 година имаме решение на Министерски съвет, с което да се създаде този спортно-научен институт, какъвто не сме имали на ниво Западна Европа. Очакванията ни са, че в календарната година той ще бъде създаден като юридическо лице. Вече ще може да бъде финансиран, да се надгради лабораторията на Национална спортна академия "Васил Левски", както и да се създаде такава на територията на efbet Национална футболна база.

Също изграждането на мобилни лаборатории, като това би довело до създаването на спортологичен профил на българското население. В момента не разполагаме с такъв."

Андрей Петров: БФС стартира категоризация на академиите с партньор на Висшата лига
Андрей Петров: БФС стартира категоризация на академиите с партньор на Висшата лига
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски поздрави Станимир Стоилов

Левски поздрави Станимир Стоилов

  • 13 фев 2026 | 09:39
  • 2541
  • 6
Бивш нападател на Локомотив (Пловдив) започна тренировки с Ботев (Враца)

Бивш нападател на Локомотив (Пловдив) започна тренировки с Ботев (Враца)

  • 13 фев 2026 | 09:24
  • 6119
  • 2
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 7199
  • 16
Динамо (Б) не се затрудни с отбора на Чорбаджийски

Динамо (Б) не се затрудни с отбора на Чорбаджийски

  • 13 фев 2026 | 02:26
  • 1934
  • 0
Вижте радостта на “смърфовете” след победата в дербито

Вижте радостта на “смърфовете” след победата в дербито

  • 13 фев 2026 | 00:46
  • 2208
  • 2
Берое отказа 250 хил. евро от Левски за Салидо

Берое отказа 250 хил. евро от Левски за Салидо

  • 13 фев 2026 | 00:34
  • 3976
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 5432
  • 12
Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

  • 13 фев 2026 | 14:59
  • 784
  • 0
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 19313
  • 38
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 13912
  • 18
Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

  • 13 фев 2026 | 14:17
  • 17370
  • 5
Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

  • 13 фев 2026 | 13:55
  • 6880
  • 1