Карлос Сайнц видя едно предимство на Ред Бул-Форд

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц сподели своето мнение, че новият двигател на Ред Бул, който беше разработен съвместно с Форд, има категорично предимство спрямо всички останали.

Коментарът на испанеца дойде на фона на вчерашния първи тестов ден в Бахрейн. В него Макс Верстапен регистрира най-високата максимална скорост в края на старт-финалната права, постигайки 336.4 км/ч. Втори с 329.7 км/ч се нареди Арвид Линдблад с Рейсинг Булс, който използва абсолютно същата задвижваща система, а тройката с 327.6 км/ч допълни Джордж Ръсел от Мерцедес.

Освен високата максимална скорост двигателят на Биковете демонстрира и отлична надеждност, след като Верстапен завъртя цели 136 обиколки. Повече от него имаха само Сайнц и неговият съотборник Алекс Албон, които сумарно завъртяха 144 тура за Уилямс.

„Все още сме в много ранни дни, но, ако трябва да съдя от данните от GPS-а от вчера, точно сега е вярно, че каквото и да правеха Ред Бул вчера, беше с ясна стъпка пред всички останали. Не говоря за малка стъпка, а за ясна крачка, беше много впечатляващо.



„Ако те успеят да се появят за първото състезание при изцяло нови правила, с изцяло нов двигател, нови хора и да са най-бързите и най-надеждните, ще трябва да им свалим шапка. Това, което са създали е много впечатляващо на база показаното вчера“, коментира Сайнц.