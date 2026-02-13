Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. НБА чака първи отговор от потенциални инвеститори в НБА Европа в края на март

НБА чака първи отговор от потенциални инвеститори в НБА Европа в края на март

  • 13 фев 2026 | 10:27
  • 73
  • 0
Националната баскетболна асоциация, която продължава да работи по проекта си за създаване на лига в Европа, очаква първи отговор от потенциални инвеститори "в края на март", обясни в Лос Анджелис Марк Тейтъм, който е номер 2 в структурата на НБА.

"Искаме да се запознаем с нивото им на интерес от сега до края на март. След това ще определим потенциалните инвеститори", заяви комисарят на НБА, цитиран от АФП. Американците се надявам да завършат проекта към есента на 2027. "Това е целта", уверява шефът

Идеята е да се създаде в Европа лига с 12 постоянни отбора и още 4, които ще преминават квалификации, като се търси партньорство с FIBA.

Адам Силвър коментира плановете си за НБА Европа
Адам Силвър коментира плановете си за НБА Европа

НБА иска да има отбори в Париж, Лион, Лондон, Берлин, Мадрид, Барселона, Милано, Рим, Манчестър, Мюнхен, Атина и Истанбул. Вече са осъществени контакти и с някои футболни клубове, след които Пари Сен Жермен и Милан.

Проектът създаде напрежение с Евролигата, който е най-силният турнир в момента и наскоро назначи за президент испанеца Чус Буено.

"Познаваме Чус Буено, той работи за нас в продължение на 12 години", заяви Тейтъм, който се надява новият шеф да съдейства НБА, FIBA и Евролигата "да седнат на масата за преговори и да проведат конструктивен диалог". Американецът допълни, че още в началото са заявили желание да работят заедно с Евролигата.

Снимки: Gettyimages

