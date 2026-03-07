Милутинов: Взехме много правилни решения, благодарен съм за отбора, който имаме

Олимпиакос излезе големият победител в дербито срещу Панатинайкос, надделявайки с 86:80 в Пирея в мач от 30-ия кръг на Евролигата. След края на срещата сръбският център на "червено-белите" Никола Милутинов акцентира върху енергията, която отборът е показал на паркета, както и върху усилията на всички играчи, въпреки значителните отсъствия в състава на гръцкия шампион.

По повод победата над "вечния" съперник, сръбският център заяви: "Щастлив съм, че успяхме да спечелим днес. Постигнахме целта, която си бяхме поставили, показахме много енергия в мача тази вечер. Програмата оттук нататък е много трудна и всеки мач е от значение, знаем това много добре".

Отсъствието на Везенков не спря Олимпиакос за победа в супердербито с Панатинайкос

Опитният играч коментира и отсъствията в Олимпиакос, подчертавайки, че всички, които излязоха на паркета, са отговорили напълно на изискванията на мача: "Всички, които играха днес, успяха да изпъкнат, да се докажат. На терена момчетата успяха да вземат някои много правилни решения. Изиграхме наистина страхотен мач и съм много благодарен за този отбор, който имаме".

Накрая Милутинов благодари и на феновете на Пирея за атмосферата в "Двореца на мира и приятелството": "Публиката беше изключителна днес, благодарим им за присъствието и искаме да идват все така в бъдеще".

