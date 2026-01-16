Адам Силвър коментира плановете си за NBA Europe

NBA Europe постепенно преминава от сферата на идеите към тази на стратегическата подготовка, а Берлин се оказа още една ключова спирка в публичното позициониране на лигата. В четвъртък вечерта в зала "Убер Арена" в Берлин се проведе двубоят от редовния сезон на НБА между Орландо Меджик и Мемфис Гризлис, спечелен от "Магьосниците" със 118:111.

В кулоарите на мача от редовния сезон на НБА в германската столица, комисарят на НБА Адам Силвър говори обстойно за това как вижда бъдещето на баскетбола в Европа, кои пазари наблюдава и каква философия стои зад създаването на новата организация. Отправна точка на изказванията му беше самата динамика на спорта на континента. "В момента баскетболът използва едва 1% от потенциала си в Европа и е спортът, който се развива с най-бързи темпове", подчерта той, обяснявайки защо НБА смята, че има огромен потенциал за развитие, както на спортно, така и на бизнес ниво.

Финансиране, инвестиции и десетгодишен план

Силвър ясно заяви, че NBA Europe не се планира като начинание за бърза печалба, а като дългосрочна инвестиция, а отборите, които ще участват, първоначално ще поемат и ролята на инвеститори. "Бюджетът ще дойде от клубовете, които ще участват, поне в началото. Участниците ще бъдат инвеститори и с времето се надявам тези пари да се върнат. Това не е краткосрочна идея и не е за всеки", обясни Силвър. В същия контекст той подчерта необходимостта от инфраструктура и ясни бизнес планове. "Имаме нужда от нови зали, всички трябва да имат дългосрочен план. Ще има нови клубове, комбинация от нови и стари, както и вече съществуващи", добави той.

Лука Дончич и уважението към европейската традиция

Особено значение имаше споменаването на Лука Дончич, като Силвър разкри, че вече е разговарял с него за проекта NBA Europe. "Разговарях с Лука Дончич за новата лига. Това, което разбрах от разговора ни, е, че трябва да уважаваме традицията на европейския баскетбол", каза Силвър. Комисарят на NBA пряко свърза ролята на FIBA с европейското производство на таланти: "Най-добрите играчи идват от Европа. Ето защо FIBA е наш партньор. Търсим най-добрата комбинация от традиция и иновация".

Той представи германския клуб АЛБА Берлин като пример за модерно и здравословно функциониране. "АЛБА е пример за това как трябва да функционира един клуб от най-високо ниво, с отлична програма за развитие на млади играчи, силна фен база и огромен ентусиазъм", каза Силвър, като припомни, че братята Франц и Мориц Вагнер са израснали именно в школата на АЛБА, което НБА оценява особено високо.

Истанбул, нови пазари и дългосрочна перспектива

Комисарят на НБА разкри, че пазари като Истанбул са високо в списъка на проекта: "Бил съм много пъти в Истанбул. Знаем ентусиазма, който съществува за баскетбола и го виждаме като пазар за NBA Europe". В заключение той се върна към основната си теза: че NBA Europe не може да бъде оценявана по краткосрочни критерии. "Това е проект, който може да отнеме десет години, за да се развие. Няма преки пътища. Искаме да се предава от поколение на поколение", заяви Адам Силвър.

Снимки: Gettyimages