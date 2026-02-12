Шарл Леклер остана начело и в следобедната сесия в Бахрейн

След като беше най-бърз в сутрешната сесия от втория ден на първия официален предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година, пилотът на Ферари Шарл Леклер оглави класирането и в края на деня.

Шарл Леклер зададе темпото на старта на втория ден на теста в Бахрейн

Монегаскът беше един от шестимата пилоти, които прекараха цял ден зад волана на своя автомобил, а в следобедните часове той и Ферари се фокусираха върху състезателната си подготовка. Тя включваше и пълна симулация на състезание, което в Бахрейн включва 57 обиколки.

Get ready with me: testing edition 👋 pic.twitter.com/cuiktTTYGx — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 12, 2026

Поради тази причина Леклер не подобри своето време от сутринта и така с обиколка за 1:34.273 той оглави класирането за деня. Втори на 0.511 секунди зад него остана световният шампион Ландо Норис, който също кара през целия ден, но и той завъртя най-бързата си обиколка сутринта.

Тройката допълни още един пилот, изкарал цял ден зад волана, а именно Оливър Беарман, който изостана с 1.121 от Леклер. Британският пилот на Хаас обаче записа своя най-добър резултат в следобедните часове и изпревари с 0.072 Джордж Ръсел от Мерцедес, който кара само следобед.

Исак Хаджар трябваше да кара цял ден за Ред Бул, но французинът практически загуби цялата сутрешна сесия заради различни технически проблеми с RB22. Преди обяд той направи само една инсталационна обиколка непосредствено преди паузата, а след нея Хаджар добави още 86 тура, за да завърши с общо 87.

В следобедните часове имаше два червени флага, които прекъснаха сесията. Първият от тях беше показан заради отломки от болида на Валтери Ботас, които се разпръснаха на старт-финалната права и трябваше да бъдат събрани от маршалите. По-късно пък Пиер Гасли отби встрани от пистата малко преди първия завой с повреда и повече не се появи на пистата, оставайки в гаража на Алпин.

In the garage with PG10 🇫🇷 pic.twitter.com/7sZhuIYK3D — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 12, 2026

Най-голяма активност днес регистрира отбора на Макларън, който завърши деня със 149 обиколки, изцяло дело на Норис. Световният шампион направи с точно десет тура повече от Леклер, а на третото място в класацията завърши Рейсинг Булс, след като Арвид Линдблад и Лиам Лоусън завъртяха общо 133 обиколки.

Най-ниският километраж днес пък беше за Мерцедес, който загуби много време сутринта, когато Андреа Кими Антонели направи само три тура преди да се наложи пълна смяна на задвижващата система. Следобед Ръсел успя да завърти 54 обиколки и така Сребърните стрели завършиха с точно една състезателна дистанция от 57 тура. Освен тях по-малко от магическите 100 обиколки направиха още Ред Бул (87), Алпин (97) и Астън Мартин (98).

Първият от двата официални предсезонни теста във Формула 1 за 2026 година приключва утре с нови осем часа за подготовка, които ще бъдат разделение в две 4-часови сесии. Първата от тях ще започне в 9:00 часа българско време, а втората в 14:00 часа.

Снимки: Gettyimages