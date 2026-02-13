Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  Симеоне: Фантастична победа, но има и реванш

Симеоне: Фантастична победа, но има и реванш

  • 13 фев 2026 | 01:43
  • 230
  • 0

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне нямаше как да скрие задоволството си след убедителната победа на своя тим над Барселона с 4:0 в първия полуфинал за Купата на краля.

„Мисля, че нашите фенове имат нужда точно от такива мачове. Години наред те ни тласкат напред и винаги са до нас. Заслужават големи двубои“, заяви наставникът на Атлетико.

4:0! Атлетико нокаутира Барса за едно полувреме
4:0! Атлетико нокаутира Барса за едно полувреме

„През първото полувреме се представихме много добре, като четяхме играта отлично. Действахме изключително ефективно и запазихме спокойствие пред вратата. Първата част беше наистина много силна“, продължи Чоло.

„Знаехме, че те няма да се предадат. Разполагат с качествата да се справят с всякакви проблеми и точно така започна второто полувреме. Имахме моменти, в които можехме да се справим по-добре след почивката. Втората част не беше като първата, но момчетата изиграха изключителен мач", отбеляза Симеоне.

Флик: Ще бъде трудно, но не сме се предали
Флик: Ще бъде трудно, но не сме се предали

„Наясно сме срещу кого играем. Не можем да се отпускаме. До реванша има много време, но днес донесохме радост на нашите привърженици – те го заслужават“, завърши аржентинецът.

Реваншът на "Камп Ноу" е след три седмици.

