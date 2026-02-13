Швьонтек и Рибакина отпаднаха в Доха

Гръцката тенисистка Мария Сакари записа най-голямата си победа от много време насам, след като надви с 2:6, 6:4, 7:5 лидерката в схемата Ига Швьонтек на четвъртфиналите на турнира в Доха. Надпреварата е с награден фонд 2.833 милиона долара. Това ще бъде трети полуфинал на Сакари в Катар, но и първи от три години насам.

Началото на двубоя не вещаеше победа за гъркинята. Тя допусна пробиви в пети и седмия гейм, а Швьонтек затвори частта след едва 33 минути игра. Бившата номер 3 в световната ранглиста обаче направи голям обрат. Тя проби за 2:0 във втория сет и въпреки че допусна временно изравняване при 4:4, гъркинята записа нов брейк в десетия гейм за 6:4.

Последната част бе още по-хаотична и Сакари поведе с 5:2 след два пробива, но гъркинята пропусна разиграване за мача в десетия гейм и Швьонтек изравни. Сакари обаче взе на нула следващото си подаване и по-късно се възползва от трети мачбол, за да приключи двубоя при 7:5.

Така Сакари записа първата си победа над Швьонтек от пет години насам, спря серията от поражения до четири и изравни баланса помежду им на 4-4. На полуфиналите тя ще срещне победителката от мача между Каролина Мухова и Анна Калинская.

Изненадите в Доха не свършиха с този мач, тъй като три часа по-късно аут от турнира бе и поставената под номер 2 Елена Рибакина. Тя загуби с 5:7, 6:4, 4:6 срещу канадката Виктория Мбоко, която ще срещне Елена Остапенко на полуфиналите. Латвийката елиминира Елизабета Кочарето (Италия) със 7:5, 6:4.

Следвай ни:

Снимки: Imago