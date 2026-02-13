Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Швьонтек и Рибакина отпаднаха в Доха

Швьонтек и Рибакина отпаднаха в Доха

  • 13 фев 2026 | 01:10
  • 233
  • 0
Швьонтек и Рибакина отпаднаха в Доха

Гръцката тенисистка Мария Сакари записа най-голямата си победа от много време насам, след като надви с 2:6, 6:4, 7:5 лидерката в схемата Ига Швьонтек на четвъртфиналите на турнира в Доха. Надпреварата е с награден фонд 2.833 милиона долара. Това ще бъде трети полуфинал на Сакари в Катар, но и първи от три години насам. 

Началото на двубоя не вещаеше победа за гъркинята. Тя допусна пробиви в пети и седмия гейм, а Швьонтек затвори частта след едва 33 минути игра. Бившата номер 3 в световната ранглиста обаче направи голям обрат. Тя проби за 2:0 във втория сет и въпреки че допусна временно изравняване при 4:4, гъркинята записа нов брейк в десетия гейм за 6:4. 

Последната част бе още по-хаотична и Сакари поведе с 5:2 след два пробива, но гъркинята пропусна разиграване за мача в десетия гейм и Швьонтек изравни. Сакари обаче взе на нула следващото си подаване и по-късно се възползва от трети мачбол, за да приключи двубоя при 7:5. 

Така Сакари записа първата си победа над Швьонтек от пет години насам, спря серията от поражения до четири и изравни баланса помежду им на 4-4. На полуфиналите тя ще срещне победителката от мача между Каролина Мухова и Анна Калинская. 

Изненадите в Доха не свършиха с този мач, тъй като три часа по-късно аут от турнира бе и поставената под номер 2 Елена Рибакина. Тя загуби с 5:7, 6:4, 4:6 срещу канадката Виктория Мбоко, която ще срещне Елена Остапенко на полуфиналите.  Латвийката елиминира Елизабета Кочарето (Италия) със 7:5, 6:4.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Димитър Кузманов: Искам да помагам и предавам знанията си тук, а не в чужбина

Димитър Кузманов: Искам да помагам и предавам знанията си тук, а не в чужбина

  • 12 фев 2026 | 21:02
  • 570
  • 1
Алекс де Минор отстрани Стан Вавринка от турнира в Ротердам

Алекс де Минор отстрани Стан Вавринка от турнира в Ротердам

  • 12 фев 2026 | 20:01
  • 768
  • 0
Иван Иванов загуби втория си мач за деня в Португалия

Иван Иванов загуби втория си мач за деня в Португалия

  • 12 фев 2026 | 18:00
  • 973
  • 0
Ива Иванова победи първата поставена и е на 1/4-финал в Монастир

Ива Иванова победи първата поставена и е на 1/4-финал в Монастир

  • 12 фев 2026 | 16:50
  • 1489
  • 0
Иван Иванов с драматична победа в Португалия

Иван Иванов с драматична победа в Португалия

  • 12 фев 2026 | 16:30
  • 1072
  • 0
Иван Иванов направи страхотен обрат на старта в Португалия

Иван Иванов направи страхотен обрат на старта в Португалия

  • 12 фев 2026 | 15:30
  • 906
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

4:0! Атлетико нокаутира Барса за едно полувреме

4:0! Атлетико нокаутира Барса за едно полувреме

  • 13 фев 2026 | 00:02
  • 26475
  • 176
Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

  • 12 фев 2026 | 23:55
  • 17656
  • 51
Феноменален Везенков изстреля Олимпиакос към победата срещу Цървена звезда пред погледа на Джокович

Феноменален Везенков изстреля Олимпиакос към победата срещу Цървена звезда пред погледа на Джокович

  • 12 фев 2026 | 23:18
  • 12295
  • 5
Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

  • 12 фев 2026 | 20:00
  • 57329
  • 193
По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

  • 12 фев 2026 | 19:31
  • 46557
  • 63
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Ето кои са поредните шампиони

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Ето кои са поредните шампиони

  • 13 фев 2026 | 00:25
  • 22866
  • 2