Олимпийската шампионка от Париж 2024 се завърна на корта с победа в Доха

Олимпийската шампионка от Париж 2024 Цинвън Чжън (Китай) се завърна на корта с победа на турнира по тенис на твърда настилка в Доха (Катар) с награден фонд над 4 милиона долара. В първия си мач от септември насам Чжън наниза 20 аса, за да победи София Кенин (САЩ) с 4:6, 6:1, 6:2. След като се оттегли от Откритото първенство на Австралия като предпазна мярка за възстановяване след операция на десния лакът, дебютната й победа за сезона я класира за втория кръг. Китайката достигна до финала на турнира от Големия шлем в Мелбърн през 2024 година.

Защитаващата титлата си Аманда Анисимова (САЩ) отпадна на старта, след като се отказа от двубоя си срещу Каролина Плишкова (Чехия) при резултат 7:5, 6:7(3), 1:4.

Една от поставените напусна надпреварата. Номер 11 Клара Таусон (Дания) загуби от Катержина Синиакова (Чехия) с 4:6, 1:6.

Деветата поставена Линда Носкова (Чехия) се наложи над Мая Джойнт (Австралия) с 6:4, 6:0, а номер 12 Емма Наваро (САЩ) елиминира Татяна Мария (Германия) със 7:5, 6:1.

В други срещи Даяна Ястремска (Украйна) спечели срещу Кристина Букса (Испания) с 6:4, 4:6, 7:6(5), Тереза Валентова (Чехия) надделя над Александра Еала (Филипините) със 7:6(6), 6:1, а гъркинята Мария Сакари победи Зейнеп Сьонмез (Турция) с 6:1, 6:3. Елена Остапенко (Латвия) продължава напред след 6:7(6), 6:3, 6:4 над Анастасия Захарова (Русия), Анна Калинская (Русия) победи Джесика Бусас Манейро (Испания) с 6:2, 6:1, а Синюй Ван (Китай) се наложи над Емилиана Аранго (Колумбия) с 6:1, 7:5.

Водачка в схемата е трикратната шампионка Ига Швьонтек (Полша), която почива в първия кръг.