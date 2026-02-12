Арда Гюлер отговори на скандалното изказване по негов адрес

Турският футболист на Реал Мадрид Арда Гюлер публично опроверга твърденията на Серхат Пекмезджи, бивш ръководител на скаутския отдел във Фенербахче и една от ключовите фигури в началото на професионалната му кариера. Пекмезджи заяви, че халфът е жертва на тормоз от страна на някои свои съотборници в испанския гранд.

Ето какво написа Арда по темата:

“С тъга прочетох последните публични изявления на бившия скаут Серхат Пекмезджи, който изигра важна роля в началото на моята кариера. От първия си ден тук бях посрещнат изключително топло от всички в клуба и винаги съм смятал това място за мое семейство“, се казва в официалното изявление на Арда Гюлер. Изключително съм горд да бъда играч на Реал Мадрид и искам да защитавам тази емблема още дълги години. Имаме много силен отбор и се чувствам щастлив и горд да споделям една съблекалня с всички мои съотборници. Моля да не се обръща внимание на каквито и да било коментари или информации, написани или изказани по този въпрос“

20-годишният Гюлер е на “Бернабеу” от лятото на 2023-та година насам.

