Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Арда Гюлер отговори на скандалното изказване по негов адрес

Арда Гюлер отговори на скандалното изказване по негов адрес

  • 12 фев 2026 | 18:26
  • 2314
  • 0
Арда Гюлер отговори на скандалното изказване по негов адрес

Турският футболист на Реал Мадрид Арда Гюлер публично опроверга твърденията на Серхат Пекмезджи, бивш ръководител на скаутския отдел във Фенербахче и една от ключовите фигури в началото на професионалната му кариера. Пекмезджи заяви, че халфът е жертва на тормоз от страна на някои свои съотборници в испанския гранд.

Ето какво написа Арда по темата:

“С тъга прочетох последните публични изявления на бившия скаут Серхат Пекмезджи, който изигра важна роля в началото на моята кариера. От първия си ден тук бях посрещнат изключително топло от всички в клуба и винаги съм смятал това място за мое семейство“, се казва в официалното изявление на Арда Гюлер. Изключително съм горд да бъда играч на Реал Мадрид и искам да защитавам тази емблема още дълги години. Имаме много силен отбор и се чувствам щастлив и горд да споделям една съблекалня с всички мои съотборници. Моля да не се обръща внимание на каквито и да било коментари или информации, написани или изказани по този въпрос“

20-годишният Гюлер е на “Бернабеу” от лятото на 2023-та година насам.

Арда Гюлер е жертва на тормоз в Реал Мадрид, това е причината Клоп да не се съгласи да стане треньор, разкри бившят му ментор
Арда Гюлер е жертва на тормоз в Реал Мадрид, това е причината Клоп да не се съгласи да стане треньор, разкри бившят му ментор
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Мирослав Клозе продължи договора си с Нюрнберг

Мирослав Клозе продължи договора си с Нюрнберг

  • 12 фев 2026 | 15:29
  • 995
  • 0
Мбапе е под въпрос за мача със Сосиедад

Мбапе е под въпрос за мача със Сосиедад

  • 12 фев 2026 | 15:16
  • 679
  • 2
Започва разследване срещу собственика на Ман Юнайтед, заплашен е от наказание

Започва разследване срещу собственика на Ман Юнайтед, заплашен е от наказание

  • 12 фев 2026 | 14:29
  • 5846
  • 12
Чеферин: Имахме разногласия с Флорентино, но винаги сме се уважавали, щастлив съм, че Реал и Барселона отново са с нас

Чеферин: Имахме разногласия с Флорентино, но винаги сме се уважавали, щастлив съм, че Реал и Барселона отново са с нас

  • 12 фев 2026 | 14:25
  • 1180
  • 0
Постеколгу изригна: Тотнъм не е голям клуб, кога за последно направиха голям трансфер

Постеколгу изригна: Тотнъм не е голям клуб, кога за последно направиха голям трансфер

  • 12 фев 2026 | 13:39
  • 6969
  • 10
Борнемут завърши сделка за защитник от Милан, Реал Мадрид прибира половината сума

Борнемут завърши сделка за защитник от Милан, Реал Мадрид прибира половината сума

  • 12 фев 2026 | 13:29
  • 1862
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

По пътя към Евро 2028: България научава съперниците си в Лигата на нациите

По пътя към Евро 2028: България научава съперниците си в Лигата на нациите

  • 12 фев 2026 | 18:46
  • 1824
  • 1
Локо 1:0 Ботев, голям пропуск на Неделев и две греди за "смърфовете"

Локо 1:0 Ботев, голям пропуск на Неделев и две греди за "смърфовете"

  • 12 фев 2026 | 18:46
  • 13608
  • 50
Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 18472
  • 31
Жребият в Лигата на нациите започна, следете тук

Жребият в Лигата на нациите започна, следете тук

  • 12 фев 2026 | 18:28
  • 1493
  • 0
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Четирима от днешните шампиони са вече ясни

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Четирима от днешните шампиони са вече ясни

  • 12 фев 2026 | 17:01
  • 13596
  • 2
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

  • 12 фев 2026 | 13:45
  • 9447
  • 19