Шарл Леклер зададе темпото на старта на втория ден на теста в Бахрейн

Пилотът на Ферари Шарл Леклер зададе темпото в сутрешната сесия на втория ден на първия официален предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година, който се провежда в Бахрейн.

In full testing flow out there 🤌 pic.twitter.com/S7Xnzy2Y91 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 12, 2026

Монегаскът зае първото място с обиколка за 1:34.442, която му позволи да изпревари с цели 1.353 секунди световния шампион Ландо Норис, който се класира втори. Тройката с пасив от 2.281 оформи Пиер Гасли от екипа на Алпин, а зад него в топ 5 попаднаха още Алекс Албон с Уилямс и Оливър Беарман с Хаас, които бяха с респективно 2.787 и 3.244 по-бавни от Леклер.

В сутрешната сесия имаше само един червен флаг, който беше показан още в началните минути, след като Серхио Перес спря встрани от пистата. След като болида на мексиканеца беше отстранен от опасност тестът беше възобновен, а по-късно пилотът на Кадилак се върна на пистата след престой в гаража.

🚩 A primeira bandeira vermelha do segundo dia de pré-temporada foi causada por Sérgio Pérez.



A Cadillac #11 ficou parada no meio da pista.#F1noMotorsport pic.twitter.com/vHaMTx4Gs4 — Livia Veiga (@liivandrade) February 12, 2026

Същото обаче не може да се каже за Андреа Кими Антонели и Исак Хаджар. Антонели завъртя само три обиколки преди екипът на Мерцедес да открие проблем в неговата задвижваща система, която трябваше да бъде сменена, което коства практически цялата сутрешна сесия на Сребърните стрели. Хаджар пък направи само една инсталационна обиколка непосредствено преди обедната почивка след серия от проблеми в неговия Ред Бул.

Ето кои пилоти ще карат в Бахрейн днес

Най-активен в сутрешните четири часа за подготовка с 64 обиколки беше шампионът Норис, който изпревари с два тура Леклер. По повече от 60 обиколки направиха още Албон и Гасли, които завършиха със съответно 62 и 61. Това бяха и единствените четирима пилоти, които покриха по поне една състезателна дистанция от 57 тура на „Сахир“.

Втория ден на първия предсезонен тест в Бахрейн ще продължи в 14:00 часа българско време с още една 4-часова сесия, която ще продължи до 18:00 часа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages