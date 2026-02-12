Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България изпусна да запише първа победа на Средиземноморските игри за девойки

България изпусна да запише първа победа на Средиземноморските игри за девойки

  • 12 фев 2026 | 17:58
  • 556
  • 0
България изпусна да запише първа победа на Средиземноморските игри за девойки

Отборът на България изигра най-силния си мач, но изпусна с малко първия си успех на 19-ите Открити Средиземноморски игри по хандбал за девойки до 16 години в Прищина (Косово).

Съставът на Миглена Христова отстъпи с 26:28 на Турция, като изпусна аванс от два гола в последната третина. Все пак, България спечели втора точка, като взе втората част от мача с 9:7.

България загуби и втория си мач на Средиземноморските игри за девойки
България загуби и втория си мач на Средиземноморските игри за девойки

Нася Асенова отбеляза 8 попадения в срещата, 6 пъти се разписа Мария Велчева, а 4 гола добави Даная Минчева.

Утре (13 февруари) е последният мач на България от груповата фаза. Съперник в него ще бъде тимът на Черна гора. Двубоят е с начален час 13,00 часа българско време.

Снимки: Federata e Hendbollit e Kosovës

