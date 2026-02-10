Популярни
ЦСКА реши червеното дерби срещу ЦСКА 1948 и продължава за Купата - на живо след 2:0
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  • 10 фев 2026 | 19:36
  • 227
  • 0
България загуби и втория си мач на Средиземноморските игри за девойки

България загуби и втория си мач на 19-ите Открити Средиземноморски игри за девойки до 16 години. Българският състав отстъпи на домакина Косово със 17:20 (4:7, 8:7, 5:6), но спечели първа точка в турнира, след като взе втората от третините с 8:7.

Рая Янкова беше чудесна на вратата и държеше България в мача, като направи общо 16 спасявания. Съотборничките ѝ обаче не бяха на същото ниво. България пропусна три 7-метрови наказателни удара и куп стрелби от 6-ия метър, което коства и победата в срещата.

Нася Асенова завърши с 6 гола, Александра Точева вкара 4, а Виктория Василева се разписа 3 пъти.

Утре (11 февруари) излиза срещу фаворита в групата Испания. Мачът е от 14,30 часа българско време.

Снимки: Federata e Hendbollit e Kosovës

