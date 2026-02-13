Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

Общо шестима българи в два спорта ще стартира в днешния седми ден на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина.

От 12:45 часа българско време ще започне мъжкият интервален старт на 10 километра в ски бягането. В него участие ще вземат Даниел Пешков и Марио Матиканов.

От 15:00 часа пък е предвиден мъжкият спринт на 10 километра в биатлона, в който ще видим общо четирима българи. На старта ще застанат Антон Синапов, Благой Тодев, Владимир Илиев и Константин Василев. Те със сигурност ще се опитат да използва добрата атмосфера, която има в отбора ни по биатлон след бронза на Лора Христова в женския индивидуален старт на 15 километра, за да постигнат силни резултати и да си осигурят добри изходни позиции и за неделното преследване на 12.5 километра.

Снимки: Startphoto