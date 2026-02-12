Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. МОК ще позволи на отстранения украинец да остане на Игрите в Милано - Кортина

МОК ще позволи на отстранения украинец да остане на Игрите в Милано - Кортина

  • 12 фев 2026 | 16:11
  • 449
  • 0
МОК ще позволи на отстранения украинец да остане на Игрите в Милано - Кортина

Международният олимпийски комитет (МОК) все пак ще позволи на украинския състезател в скелетона Владислав Хераскевич да остане на Олимпийските игри в Милано-Кортина, след като по-рано днес беше отстранен от участие и му беше отнета акредитацията заради изображенията на каската си.

Отстраниха украинеца заради каската му с убитите от Русия спортисти
Отстраниха украинеца заради каската му с убитите от Русия спортисти

МОК съобщи, че решението идва след лична среща между президента на организацията Кърсти Ковънтри и Хераскевич.

Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия
Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия

„По изключение, след особено уважителния разговор със състезателя, Ковънтри помоли Дисциплинарната комисия на МОК да преразгледа отнемането на акредитацията му от Игрите в Милано-Кортина. Председателят на комисията прие молбата, което означава, че г-н Хераскевич може да продължи престоя си на Олимпийските игри, въпреки че няма да има право да участва в състезанията“, написаха от МОК, цитирани от ДПА.

МОК забрани на украинец да носи каска с изображения на загинали във войната спортисти
МОК забрани на украинец да носи каска с изображения на загинали във войната спортисти

Хераскевич искаше да носи каска с изображения на свои сънародници спортисти, които са били убити от руската армия по време на войната в Украйна. Това беше отхвърлено от МОК, тъй като всякакви политически изявления са забранени на местата, където се провеждат състезанията.

Двете страни не успяха да достигнат до компромисно решение и Хераскевич беше отстранен от състезанията, започнали в четвъртък, и му беше отнета акредитацията.

Още от Милано - Кортина 2026

Калина Недялкова завърши 87-а в интервалния старт на 10 км

Калина Недялкова завърши 87-а в интервалния старт на 10 км

  • 12 фев 2026 | 15:42
  • 884
  • 2
Боран Хаджиев и Петър Попангелов ще посетят Милано - Кортина по покана на БОК

Боран Хаджиев и Петър Попангелов ще посетят Милано - Кортина по покана на БОК

  • 12 фев 2026 | 15:16
  • 405
  • 0
Фрида Карлсон с второ злато в Милано - Кортина

Фрида Карлсон с второ злато в Милано - Кортина

  • 12 фев 2026 | 14:58
  • 1175
  • 0
Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия

Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия

  • 12 фев 2026 | 14:54
  • 596
  • 4
Отстраниха финландски треньор - напил се в олимпийското село

Отстраниха финландски треньор - напил се в олимпийското село

  • 12 фев 2026 | 14:40
  • 1175
  • 3
Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано - Кортина

Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано - Кортина

  • 12 фев 2026 | 14:27
  • 963
  • 0
Водещи Новини

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 4337
  • 4
11-те на Локо и Ботев

11-те на Локо и Ботев

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 2202
  • 0
България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 16980
  • 70
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Четирима от днешните шампиони са вече ясни

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Четирима от днешните шампиони са вече ясни

  • 12 фев 2026 | 17:01
  • 11815
  • 2
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

  • 12 фев 2026 | 13:45
  • 7393
  • 15
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 18177
  • 39