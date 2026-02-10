Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  МОК забрани на украински състезател по спускане с шейни да носи каска с изображения на загинали във войната спортисти

МОК забрани на украински състезател по спускане с шейни да носи каска с изображения на загинали във войната спортисти

  10 фев 2026 | 01:33
  • 105
  • 0
МОК забрани на украински състезател по спускане с шейни да носи каска с изображения на загинали във войната спортисти

Украинският състезател по спускане с шейни Владислав Гераскевич заяви, че представител на Международния олимпийски комитет (МОК) му е казал, че му е забранено да носи каска с изображения на загинали във войната в Украйна спортисти по време на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина.

Гераскевич каза, че Тошио Цурунага, представител на МОК, отговарящ за комуникацията между спортистите, националните олимпийски комитети и МОК, е отишъл в Олимпийското село, за да му съобщи това.

„Той каза, че причината е правило 50“, заяви Гераскевич.

Правило 50.2 от Олимпийската харта гласи: „В олимпийските обекти, съоръжения и други зони не се допускат никакви демонстрации или пропаганда на политическа, религиозна или расова основа“.

Гераскевич заяви, че каската, която е използвал по време на тренировките за Олимпийските игри в Милано-Кортина, вероятно ще трябва да бъде сменена.

По-рано МОК заяви, че не е получил официално искане от Украинския олимпийски комитет за използване на каската по време на състезанията, които започват на 12 февруари.

Гераскевич, който вдигна плакат с надпис „Не на войната в Украйна“ на Олимпийските игри в Пекин през 2022 г. дни преди началото на руската инвазия, каза, че възнамерява да спазва олимпийските правила, но същевременно ще се погрижи съдбата на Украйна да остане видима по време на Олимпийските игри.

