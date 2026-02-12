Хамилтън: Феновете няма да разберат изключително сложното управление на енергията

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън сподели своето мнение, че за феновете на Формула 1 ще бъде много трудно да разберат „изключително сложното“ управление на енергията, което се очаква в световния шампионат от тази година.

Като е известно през този сезон в сила влизат изцяло новите технически правила, които засягат и задвижващите системи. Те ще продължат да бъдат с турбо-хибридна конфигурация, но сега разпределението на мощността между двигателя с вътрешно горене и хибридния елемент ще бъде 50:50, а не както беше в миналото, когато се разчиташе в по-голяма степен на двигателя с вътрешно горене.

С оглед по-големия процент на електроенергия, който ще се използва, за пилотите сега ще бъде още по-важно те да контролират добре заряда в батериите на своите коли. А според Хамилтън целият този процес ще бъде труден за възприемане от страна на обикновения зрител.

„Никой от феновете няма да го разбере, според мен – каза Хамилтън пред репортери по време на първия предсезонен тест в Бахрейн. – Толкова е сложно, изключително сложно е. В един ден аз имах седем съвещания, за да ми обяснят всичко. Нуждаем се от специална диплома, за да разберем всичко.



„От гледна точка управление, бих казал, че е сравнително просто. Може би в състезателни условия ще бъде много по-различно, както се вижда. Но имаме една система, която се учи от нашето каране. Но, да речем, че блокираме гума и излетим от пистата, това разбива целия алгоритъм. Така че ние се опитваме да се справим с това, но всички сме в една лодка.



„Ние използваме много ниски предавки, защото това ни позволява да регенерираме повече енергия на влизането в завоите. Иначе колата няма да може да произведе достатъчно енергия, поради тази причина ние трябва да използваме толкова високи обороти на двигателя. Затова на места използваме втора или дори първа предавка, просто искаме да генерираме малко повече енергия.



„Ако погледнем Барселона, там карахме по инерция грубо 600 метра по време на квалификационна симулация. Това не се случва често. Тук в Бахрейн не можем да правим това, защото има зони за спиране, защото стъпките между числата са доста големи. Но също така притискането е по-ниско. Много се пързаляме“, добави пилотът на Ферари.

