Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хамилтън: Феновете няма да разберат изключително сложното управление на енергията

Хамилтън: Феновете няма да разберат изключително сложното управление на енергията

  • 12 фев 2026 | 10:42
  • 324
  • 0

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън сподели своето мнение, че за феновете на Формула 1 ще бъде много трудно да разберат „изключително сложното“ управление на енергията, което се очаква в световния шампионат от тази година.

Като е известно през този сезон в сила влизат изцяло новите технически правила, които засягат и задвижващите системи. Те ще продължат да бъдат с турбо-хибридна конфигурация, но сега разпределението на мощността между двигателя с вътрешно горене и хибридния елемент ще бъде 50:50, а не както беше в миналото, когато се разчиташе в по-голяма степен на двигателя с вътрешно горене.

С оглед по-големия процент на електроенергия, който ще се използва, за пилотите сега ще бъде още по-важно те да контролират добре заряда в батериите на своите коли. А според Хамилтън целият този процес ще бъде труден за възприемане от страна на обикновения зрител.

„Никой от феновете няма да го разбере, според мен – каза Хамилтън пред репортери по време на първия предсезонен тест в Бахрейн. – Толкова е сложно, изключително сложно е. В един ден аз имах седем съвещания, за да ми обяснят всичко. Нуждаем се от специална диплома, за да разберем всичко.

„От гледна точка управление, бих казал, че е сравнително просто. Може би в състезателни условия ще бъде много по-различно, както се вижда. Но имаме една система, която се учи от нашето каране. Но, да речем, че блокираме гума и излетим от пистата, това разбива целия алгоритъм. Така че ние се опитваме да се справим с това, но всички сме в една лодка.

„Ние използваме много ниски предавки, защото това ни позволява да регенерираме повече енергия на влизането в завоите. Иначе колата няма да може да произведе достатъчно енергия, поради тази причина ние трябва да използваме толкова високи обороти на двигателя. Затова на места използваме втора или дори първа предавка, просто искаме да генерираме малко повече енергия.

„Ако погледнем Барселона, там карахме по инерция грубо 600 метра по време на квалификационна симулация. Това не се случва често. Тук в Бахрейн не можем да правим това, защото има зони за спиране, защото стъпките между числата са доста големи. Но също така притискането е по-ниско. Много се пързаляме“, добави пилотът на Ферари.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Шампионът Норис начело в края на първия ден на теста в Бахрейн

Шампионът Норис начело в края на първия ден на теста в Бахрейн

  • 11 фев 2026 | 18:17
  • 5005
  • 0
Пирели: Новите коли са по-бързи от очакваното

Пирели: Новите коли са по-бързи от очакваното

  • 11 фев 2026 | 15:09
  • 1708
  • 1
Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 3948
  • 0
Макс Верстапен с най-добро време в първата сутрин в Бахрейн

Макс Верстапен с най-добро време в първата сутрин в Бахрейн

  • 11 фев 2026 | 13:13
  • 6697
  • 0
Жоан Мир с предупреждение към пилоти, които подписват рано новите си договори

Жоан Мир с предупреждение към пилоти, които подписват рано новите си договори

  • 11 фев 2026 | 12:22
  • 833
  • 0
Ланс Строл не харесва посоката, в която се движи Формула 1

Ланс Строл не харесва посоката, в която се движи Формула 1

  • 11 фев 2026 | 11:59
  • 1546
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 7428
  • 44
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 6579
  • 22
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

  • 12 фев 2026 | 07:33
  • 5394
  • 0
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 4969
  • 1
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 5410
  • 14
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 21927
  • 15