Спартак (Пловдив) победи Гигант в хубав мач на замръзнал терен

Спартак (Пловдив) надви като гост Гигант (Съединение) с 3:2 в приятелска среща. Съперниците изиграха хубав двубой, на замръзнал терен. Георги Мавродиев откри за домакините след половин час игра. Давор Илиев изравни в началото на второто полувреме. Тодор Тодоров направи обрата с попадение в 60-ата минута за Спартак . Четвърт час по-късно Аурел Мусай изравни с красив гол от 25 метра. Димо Бакалов вкара за успеха на пловдивчани, десетина минути преди края. Треньорите пуснаха в игра всичките си футболисти.