Първа тренировка за ОФК Костинброд (програмата за контролите)

Тази вечер в 18:30 часа, едноименния тим на Костинброд започва зимната си подготовка. 21 футболисти ще се явят за първо занимание. Отборът ще тренира на местната база до началото на пролетния полусезон на Югозападната Трета лига. Във въпросния период ще играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

17 януари: ОФК Костинброд – ФК Кюстендил

24 януари: ОФК Костинброд – Славия II (София)

31 януари: ОФК Костинброд – Национал (София)

7 февруари: ОФК Костинброд – Витоша (Долна Диканя)

14 февруари: ОФК Костинброд – Ком (Берковица)